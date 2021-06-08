Жириновский хочет запретить рождение более одного ребенка в российских семьях
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Жириновский хочет запретить рождение более одного ребенка в российских семьях

12:48:086/8/2021Фото: pixabay
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Таким образом скандальный политик хочет остановить рост населения на Земле.

Жириновский предлагает рожать не больше 1 ребенка

На днях глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил в своем телеграм-аккаунте, что человечеству нужно стремиться к тому, чтобы в каждой семье был всего один ребенок, тогда рост населения на Земле остановится, и все будут жить хорошо.

Известный политик привел в пример Китай, где семьям разрешили рожать по трое детей. Жириновский считает, что власти страны думают только о том, кем заменить людей, уходящих на пенсию. И при этом, они совершенно не заботятся желаниями и здоровьем женщины, а воспринимают ее как колбу для производства «человекоединиц».

Если же в семьях будет по одному ребенку, на Земле останется миллиард или 500 миллионов человек, и они будут жить хорошо.

– А если на Земле будет 10 миллиардов человек, то что с ними тогда делать? - говорит депутат.

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