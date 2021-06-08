Газовый баллон взорвался во время пожара в цеху с рабочими в Новосибирске. Крыша рухнула на человека
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Газовый баллон взорвался во время пожара в цеху с рабочими в Новосибирске. Крыша рухнула на человека

12:38:076/8/2021Фото: pixabay
0

Внутри спасатели нашли человека без признаков жизни.

Серьезный пожар произошел в Новосибирске

Сегодня, 8 июня, рано утром, серьезное ЧП произошло в Советском районе Новосибирска. Там случился пожар в производственном помещении на улице Плотинной. По предварительным данным, в результате возгорания там взорвались газовые баллоны. На место сразу же прибыли сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области. Они приступили к разборам завалов, ведь из-за взрыва обрушилась кровля здания.

Сотрудников цеха удалось быстро эвакуировать, но совсем без жертв не обошлось – во время проверки помещения спасатели нашли тело мужчины. Как отмечают сами спасатели работать было тяжело из-за сильного дыма и постоянных хлопков газовых баллонов. Также в здании, помимо кровли, разрушились и перегородки.

В ликвидации последствий пожара принимали участие 33 человека и 9 единиц техники.В 10:45 открытое горение ликвидировано. Площадь составила порядка 180 квадратных метров. В настоящее время следователи СК по Новосибирской области выясняют все обстоятельства случившегося.

Собчак и больной бобер: анекдот Норкина вызвал дикий хохот
Материнство в 53 года: радостная весть о Воробей после свадьбы
Кого комары кусают в первую очередь
Группа крови, которая обеспечивает самый мощный иммунитет
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Как и когда стареет организм: названы три возраста
Врачи назвали вызывающую рак одежду
Союзник России поставил оружие Украине и сразу же оправдался
Не закрывайте глаза на такое - это явные признаки тромба
пожаробрушение кровливзрыв газовых баллонов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соболезнуем

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскКогда придут выплаты от Путина в 10 000 рублей и 5 650 рублей на детей от 8 до 16 лет, рассказали в ПФР и соцзащите Бердска
    12:32:30 6/8/2021
    Когда придут выплаты от Путина в 10 000 рублей и 5 650 рублей на детей от 8 до 16 лет, рассказали в ПФР и соцзащите Бердска
    «Очень жалею, что не сделал прививку»: среди 500 пациентов ГКБ №11 – ни одного вакцинированного от коронавируса
    12:19:37 6/8/2021
    «Очень жалею, что не сделал прививку»: среди 500 пациентов ГКБ №11 – ни одного вакцинированного от коронавируса
    "Письма в дупло закладываете?": Министр обороны Сергей Шойгу неожиданно проверил военкомат в Москве. Смотрите видео
    12:07:24 6/8/2021
    "Письма в дупло закладываете?": Министр обороны Сергей Шойгу неожиданно проверил военкомат в Москве. Смотрите видео
    Водитель с простреленной головой въехал в машину скорой помощи
    11:35:25 6/8/2021
    Водитель с простреленной головой въехал в машину скорой помощи
    БердскБелоснежный Audi из Тюмени сгорел за несколько секунд в Бердске
    11:25:48 6/8/2021
    Белоснежный Audi из Тюмени сгорел за несколько секунд в Бердске
    8 июня - День лучших друзей: прекрасные картинки и лучшие поздравления
    11:20:02 6/8/2021
    8 июня - День лучших друзей: прекрасные картинки и лучшие поздравления
    БердскКак Бердск отметит День России: Программа мероприятий на 12 июня 2021
    11:16:53 6/8/2021
    Как Бердск отметит День России: Программа мероприятий на 12 июня 2021
    Пропавшая 17-летняя мать с годовалым сыном нашлись под Новосибирском
    11:09:27 6/8/2021
    Пропавшая 17-летняя мать с годовалым сыном нашлись под Новосибирском
    БердскДепутаты Бердска напишут письмо Мишустину против жестокости в обращении с животными
    11:01:10 6/8/2021
    Депутаты Бердска напишут письмо Мишустину против жестокости в обращении с животными
    БердскЗаводу по производству стеллажного оборудования в Бердске требуются сотрудники
    11:00:09 6/8/2021
    Заводу по производству стеллажного оборудования в Бердске требуются сотрудники