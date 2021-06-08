Газовый баллон взорвался во время пожара в цеху с рабочими в Новосибирске. Крыша рухнула на человека

Сегодня, 8 июня, рано утром, серьезное ЧП произошло в Советском районе Новосибирска. Там случился пожар в производственном помещении на улице Плотинной. По предварительным данным, в результате возгорания там взорвались газовые баллоны. На место сразу же прибыли сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области. Они приступили к разборам завалов, ведь из-за взрыва обрушилась кровля здания.
Сотрудников цеха удалось быстро эвакуировать, но совсем без жертв не обошлось – во время проверки помещения спасатели нашли тело мужчины. Как отмечают сами спасатели работать было тяжело из-за сильного дыма и постоянных хлопков газовых баллонов. Также в здании, помимо кровли, разрушились и перегородки.
В ликвидации последствий пожара принимали участие 33 человека и 9 единиц техники.В 10:45 открытое горение ликвидировано. Площадь составила порядка 180 квадратных метров. В настоящее время следователи СК по Новосибирской области выясняют все обстоятельства случившегося.