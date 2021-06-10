С Вознесением Господним 10 июня: прекрасные открытки и поздравления для православных

Сегодня Вознесение Господне.
Большой церковный праздник наступил.
Желаю я вам крепкого здоровья,
Всегда быть полным рвения и сил.
Пусть небо вас от бед оберегает,
А Божий Сын любовью наградит.
Чтоб жили вы легко, преуспевая,
Без бед, переживаний и обид.
Пускай душа очистится сегодня
От всех обид, от злости и печали.
Желаю в Воскресение Господне,
Чтоб жили долго вы и процветали.
Вознесение Господне
Нам даруют небеса,
Возрождается надежда
В наших душах и сердцах.
Пусть несет благословенье
В этот день небесный свет,
Пусть грехов наших прощение
Сбережет от зла и бед.
В светлый праздник все желаю
Веру в сердце сохранить,
Под святыми небесами
Жизнь счастливую прожить.
Пускай душа наполнится теплом
В чудесный день — Господне Вознесение,
Пускай уют придет в твой светлый дом
И Бог пошлет с небес благословение!
Желаю в праздник только доброты,
Чтоб прочь ушли невзгоды и печали!
Пусть сбудутся заветные мечты,
Чтобы глаза твои от радости сияли!
Пускай это Господне Вознесение
Подарит вам крепчайшее здоровье!
Пусть Бог пошлет с небес Благословение,
Наполнит души счастьем и любовью!
Желаю вам всех благ земных, достатка,
Чтоб добрые сбылись у вас мечты!
Пусть будет у вас все всегда в порядке!
Гармонии вам, мира, чистоты!
Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru