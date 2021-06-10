Зачастую тех родителей, которые целуют своих детей в губы обвиняют в пренебрежении личных границ ребенка. Также во многих психологических статьях специалисты отмечают, что это неподобающее поведение. О том, почему нельзя целовать детей в губы - в нашем материале.
Физический контакт между родителем и ребенком несет в себе очень важную роль, необходимую, благотворную. Так рождается очень тесная связь, которая свидетельствует о том, что ребенка в семье очень любят. Однако есть довольно спорная часть такой близости. Для многих мам и пап поцелуй ребенка прямо в губы не считается чем-то запретным, однако другие считают его недопустимым и чем-то извращенным. Впервые тезис о том, что такое поведение опасно для детской психики появилось в работе Шарлотт Гинзбур. Она посчитала, что подобное проявление любви может только навредить ребенку. Здесь мнения расходятся: кто-то видит в этом сексуальный подтекст, а кто-то, наоборот, не считает это чем-то особенным.
В любом случае, есть аргументы за и против. По результатам некоторых опросов, около 70% взрослых испытывали дискомфорт в детстве, когда один из родителей целовал их в губы. Во многом это определяется тем, что родители не учитывают то, что у детей тоже есть личные границы, которые должны формироваться уже в самом раннем возрасте. Также респонденты отмечали, что их принуждали, например, бабушки или дедушки. Есть семьи, в которых поцелуям в губы не придают особого значения, поэтому простой “чмок” считается нормой, в таком случае ребенок также не посчитает это чем-то извращенным. Но все равно ребенку нужно объяснить, что такое поведение недопустимо с чужими людьми.
Некоторые сексологи выступают категорически против такого поведения. Их мысль состоит в том, что после того, как ребенку исполнился год, целовать его в губы нельзя. Объясняется это тем, что губы ребенка, как и другие части тела имеют множество чувствительных рецепторов, которые могут спровоцировать возбуждение, особенно, если маленький человек находится в возрасте от 3 до 6 лет - именно в это время он начинается исследовать свою сексуальность. Кроме этого, подобный раздражитель может вызвать более раннюю активность эрогенных зон, чем следовало.
Поцелуи в губы - не совсем гигиеничны, потому что даже при легком прикосновении неизбежен обмен микрофлорой. Таким образом может, например, передаваться герпес, который способен никак себя не проявлять себя в организме, но присутствовать в нем. Helicobacter pylori, которая есть практически у всех взрослых, иногда приводит к гастритам. Также в организм ребенка могут попасть и другие бактерии, с которыми неокрепшей иммунной системе сложнее бороться. Они могут привести к расстройству желудка или к кожным высыпаниям.
Родителям важно понимать, что у даже самого маленького ребенка есть личные границы, которые не следует нарушать. Наоборот, их нужно формировать аккуратно, иначе во взрослом возрасте это может сулить различными проблемами. Ни в коем случае нельзя принуждать ребенка к чему-либо, если он этого не хочет. Помимо этого, ребенок не должен нуждаться в ласке и внимании, потому что это может грозить психологическими проблемами в будущем.