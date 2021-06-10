Уровень смертности среди сельчан и городских вырос в три раза

Смертность от хронических заболеваний, таких как болезни легких и сердечно-сосудистые заболевания, а также от так называемых «болезней отчаяния», таких как передозировка опиоидов, как известно, выше в сельских районах, чем в крупных городах, с различными экономическими, социальными и политическими обстоятельствами, влияющими на доступ людей к медицинской помощи, пишет medicalxpress.com.
Чтобы изучить различия в уровнях смертности от всех причин смерти, исследователи из Бригама и женской больницы использовали базу данных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) для анализа всех случаев смерти, имевших место в США в период с 1999 по 2019 год. Они обнаружили, что смертность с поправкой на возраст Показатели (AAMR) снизились как в сельском, так и в городском населении, но разрыв между показателями смертности резко увеличился, поскольку белые люди в возрасте от 25 до 64 лет в сельской местности столкнулись с растущими AAMR. Результаты исследования опубликованы в JAMA.
«Можно подумать, что с развитием медицины в течение двух десятилетий различия в уровнях смертности стали меньше, но то, что мы видели, - совершенно противоположное», - сказал автор-корреспондент Хайдер Варрайх, доктор медицины, из Центра сердца и сосудов Бригама. «Вместо этого мы наблюдали беспрецедентное изменение уровня смертности белых людей среднего возраста, как мужчин, так и женщин».
В целом показатель AAMR для сельских жителей в возрасте от 25 до 64 лет увеличился на 12,1%. Хотя уровень смертности среди чернокожих снизился, у этой группы были более высокие показатели AAMR, чем у всех других расовых / этнических групп как в сельской, так и в городской среде. Однако разница в AAMR между чернокожими и белыми сократилась вдвое как в целом в США, так и в сельской местности . Авторы отмечают, что пандемия COVID-19, возможно, с тех пор усугубила разрыв между городом и деревней, который они наблюдали в своем исследовании.
«Традиционно исследователи, сосредоточенные на сельском населении, подчеркивали влияние опиоидной эпидемии и того, что было названо «болезнями отчаяния», включая злоупотребление алкоголем и самоубийства, но наша предыдущая работа показала, что хронические состояния также могут восполнять этот пробел», - сказал Варрайч. "В сельских районах выше распространенность факторов риска таких состояний, как курение, плохое питание, недостаток физических упражнений и ожирение. Параллельным кризисом является рекордное количество закрытий больниц в сельской местности, что еще больше затруднит решение этой проблемы, ограниченная доступность к первичной и неотложной помощи».
Для проведения анализа исследователи использовали базу данных широко распространенных онлайн-данных для эпидемиологических исследований CDC и схему классификации городских и сельских районов Национального центра статистики здравоохранения. Сельские районы (менее 50 000 жителей) и крупные мегаполисы (1 миллион и более жителей) были определены согласно переписи населения США 2013 года. Авторы отмечают, что одним из ограничений их анализа является то, что сельское население сократилось с 16 до 14 процентов в США в период с 1999 по 2019 год, хотя это не учитывает их выводы.
«Мы видим кризис общественного здравоохранения, разворачивающийся на наших глазах», - сказал Варрайч. «Это проблема, которая затрагивает очень большую часть нашего населения, и нам необходимо уделять больше внимания факторам, вызывающим этот кризис, который отражает более крупный экономический спад, который произошел в сельской Америке».