Уровень смертности среди сельчан и городских вырос в три раза
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Уровень смертности среди сельчан и городских вырос в три раза

12:45:436/10/2021Фото: pixabay.com
0

В целом показатель смертности для сельских жителей в возрасте от 25 до 64 лет увеличился на 12,1%.

Разрыв между уровнями смертности в сельских и городских районах утроился за последние два десятилетия
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
От чего умер Патрик Суэйзи?

От чего умер Патрик Суэйзи?Скончался народный артист и режиссер Валерий ЛонскойЕщё 844 новости

Смертность от хронических заболеваний, таких как болезни легких и сердечно-сосудистые заболевания, а также от так называемых «болезней отчаяния», таких как передозировка опиоидов, как известно, выше в сельских районах, чем в крупных городах, с различными экономическими, социальными и политическими обстоятельствами, влияющими на доступ людей к медицинской помощи, пишет medicalxpress.com.

Чтобы изучить различия в уровнях смертности от всех причин смерти, исследователи из Бригама и женской больницы использовали базу данных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) для анализа всех случаев смерти, имевших место в США в период с 1999 по 2019 год. Они обнаружили, что смертность с поправкой на возраст Показатели (AAMR) снизились как в сельском, так и в городском населении, но разрыв между показателями смертности резко увеличился, поскольку белые люди в возрасте от 25 до 64 лет в сельской местности столкнулись с растущими AAMR. Результаты исследования опубликованы в JAMA.

«Можно подумать, что с развитием медицины в течение двух десятилетий различия в уровнях смертности стали меньше, но то, что мы видели, - совершенно противоположное», - сказал автор-корреспондент Хайдер Варрайх, доктор медицины, из Центра сердца и сосудов Бригама. «Вместо этого мы наблюдали беспрецедентное изменение уровня смертности белых людей среднего возраста, как мужчин, так и женщин».

В целом показатель AAMR для сельских жителей в возрасте от 25 до 64 лет увеличился на 12,1%. Хотя уровень смертности среди чернокожих снизился, у этой группы были более высокие показатели AAMR, чем у всех других расовых / этнических групп как в сельской, так и в городской среде. Однако разница в AAMR между чернокожими и белыми сократилась вдвое как в целом в США, так и в сельской местности . Авторы отмечают, что пандемия COVID-19, возможно, с тех пор усугубила разрыв между городом и деревней, который они наблюдали в своем исследовании.

«Традиционно исследователи, сосредоточенные на сельском населении, подчеркивали влияние опиоидной эпидемии и того, что было названо «болезнями отчаяния», включая злоупотребление алкоголем и самоубийства, но наша предыдущая работа показала, что хронические состояния также могут восполнять этот пробел», - сказал Варрайч. "В сельских районах выше распространенность факторов риска таких состояний, как курение, плохое питание, недостаток физических упражнений и ожирение. Параллельным кризисом является рекордное количество закрытий больниц в сельской местности, что еще больше затруднит решение этой проблемы, ограниченная доступность к первичной и неотложной помощи».

Для проведения анализа исследователи использовали базу данных широко распространенных онлайн-данных для эпидемиологических исследований CDC и схему классификации городских и сельских районов Национального центра статистики здравоохранения. Сельские районы (менее 50 000 жителей) и крупные мегаполисы (1 миллион и более жителей) были определены согласно переписи населения США 2013 года. Авторы отмечают, что одним из ограничений их анализа является то, что сельское население сократилось с 16 до 14 процентов в США в период с 1999 по 2019 год, хотя это не учитывает их выводы.

«Мы видим кризис общественного здравоохранения, разворачивающийся на наших глазах», - сказал Варрайч. «Это проблема, которая затрагивает очень большую часть нашего населения, и нам необходимо уделять больше внимания факторам, вызывающим этот кризис, который отражает более крупный экономический спад, который произошел в сельской Америке».

Звоночки предракового состояния, а мы часто это не замечаем
3 сигнала, что у вас уже был COVID–19
Три возраста, когда происходит резкое старение человека
Материнство в 53 года: радостная весть о Воробей после свадьбы
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Собчак и больной бобер: анекдот Норкина вызвал дикий хохот
Новый поворот дела: что нашли в теле пилота разбившегося MH17
Экспертиза останков пилота MH17 доказывает один страшный факт
Экспертиза останков пилота MH17 раскрыла неприятную правду
смертностьдеревняпродолжительность жизни
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Где лучше жить, в городе или деревне?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Уровень смертности среди сельчан и городских вырос в три раза
    12:45:43 6/10/2021
    Уровень смертности среди сельчан и городских вырос в три раза
    Когда повторно сажать в июне редис, шпинат, укроп и другие салаты?
    11:20:50 6/9/2021
    Когда повторно сажать в июне редис, шпинат, укроп и другие салаты?
    Из-за воспламенившихся китайских ИВЛ погибли три пациента в рязанской больнице
    11:06:15 6/9/2021
    Из-за воспламенившихся китайских ИВЛ погибли три пациента в рязанской больнице
    Как избавиться от горя: пять простых способов
    10:40:18 6/9/2021
    Как избавиться от горя: пять простых способов
    Зарплату врачам насчитают по-новому - с учетом сложности труда и развитости региона
    10:37:30 6/9/2021
    Зарплату врачам насчитают по-новому - с учетом сложности труда и развитости региона
    Мечтающих покинуть Россию число граждан показало рекорд с 2013 года
    10:22:00 6/9/2021
    Мечтающих покинуть Россию число граждан показало рекорд с 2013 года
    Когда сажать поздние сорта капусты в июне 2021?
    10:20:41 6/9/2021
    Когда сажать поздние сорта капусты в июне 2021?
    Астролог анализирует карту рождения и имя Дианы Лилибет: что ждет ребенка принца Гарри и Меган Маркл в будущем
    10:15:16 6/9/2021
    Астролог анализирует карту рождения и имя Дианы Лилибет: что ждет ребенка принца Гарри и Меган Маркл в будущем
    За повторную пьяную езду посадят на три года: Госдума приняла закон
    10:06:51 6/9/2021
    За повторную пьяную езду посадят на три года: Госдума приняла закон
    Что происходит с диабетиками, если они страдают бессоницей, открытие ученых
    9:45:22 6/9/2021
    Что происходит с диабетиками, если они страдают бессоницей, открытие ученых