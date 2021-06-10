Москвичи могут купить 250 машино-мест в жилых домах со скидкой

С начала года жители столицы уже купили 276 машино-мест со скидкой.
Жители столицы могут приобрести машино-места в подземных и многоуровневых паркингах своих домов со скидкой 40 процентов. Такая льгота доступна собственникам квартир и нанимателям по договору социального найма. Всего на продажу выставлено около 250 таких машино-мест в ЮЗАО, ЮВАО, САО, ЦАО, ЗАО и СЗАО. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Собственники квартир и наниматели жилья по соцнайму могут приобрести машино-места в преимущественном порядке. Это возможность купить парковочное место в своем доме без проведения торгов. Стоимость объектов устанавливается в размере 60 процентов от рыночной. Таким образом, они могут приобрести машино-место на 40 процентов дешевле. В этом году москвичи уже приобрели по преимущественному праву 276 машино-мест, а по итогам 2020 года было продано 653 таких объекта», — отметил заммэра.
Чтобы приобрести машино-место со скидкой, нужно зарегистрироваться на электронной площадке, указанной в карточке объекта на инвестиционном портале Москвы. Также необходимо пройти бесплатную аккредитацию, для которой потребуется только паспорт и заявка на приобретение машино-места. К заявке нужно приложить паспорт, документ, подтверждающий проживание в том или ином доме, а также выписку из Единого государственного реестра налогоплательщика, выданную не ранее чем за три месяца до даты подачи заявки.
«Представленные машино-места расположены преимущественно в подземных паркингах одного или нескольких многоквартирных домов, а также в гаражных объектах, связанных с многоквартирными домами технологически или функционально. Перечень машино-мест, выставленных на продажу, размещен на инвестиционном портале города Москвы», — подчеркнул руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Информация о продаже машино-мест по преимущественному праву размещается на инвестиционном портале города Москвы и площадке «Росэлторг». Там же публикуются данные о торгах по реализации невостребованных у местных жителей объектов. Продажа проходит на электронной торговой площадке «Росэлторг».