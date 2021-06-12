Янтарные открытки с Днём пивовара-2021 и от всей души поздравления на 12 июня

Пивовар, ты варишь настроение!
Вместе с пивом оно входит в дом.
Получают люди наслаждение,
Тем, что ты создал своим трудом!
Пиво пенное, холодное, прозрачное,
Наполняет пусть бокал всегда!
С днем твоим тебя мы поздравляем,
Не грустить желаем никогда!
Спасибо нашим пивоварам,
Что пиво вкусное нам дарят!
Рецепты строго соблюдают,
Своим напитком соблазняют
Нас всех! И как не соблазниться,
Когда жара, как говорится,
С ума всех сводит! Ну а с пивом,
Вся жизнь приятна и красива!
Умеешь пиво ты варить,
Ты – пивовар, хвала и слава!
Позволь тебя благодарить,
За это. Скажем, право,
Вкуснее не пивали мы!
И если им не увлекаться,
Пить в меру, а не через край,
То можно пивом наслаждаться!
Хмель и солод и вода
Помогают вам всегда.
Пиво сварите на раз,
И, конечно, лучший класс!
Пивовары - всем друзья,
Нам без них прожить нельзя!
Мы сейчас вас поздравляем,
Ну и радости желаем!
Источник: fresh-cards.ru, pozdravik.ru