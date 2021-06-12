Необычные открытки с Днём пивовара открытки и аппетитные поздравления на 12 июня 2021 года

День пивовара наконец-то наступил,
Всех пивом вкусным снова угостил,
Мы пивоварам шлём большой привет,
Зовём их всех на праздничный обед.
За пиво вкусное спасибо говорим,
И за работу вас мы всех благодарим.
Спасибо пивоварам за терпение,
И за приподнятое наше настроение!
В очень-очень жаркий день
Солнце высоко.
Хорошо б укрыться в тень,
И тянуть пивко!
Ах, холодное пивко
Вмиг оттянет жар,
Облегчит жару легко
Друг наш пивовар!
Утоляем жажду здесь —
За глотком глоток!
Пивовару в этот день
Дарим поздравок!
Ты создавать умеешь пиво,
А это славная работа!
Чтоб жил ты ярко и счастливо,
Желаю крупного дохода!
Пускай тебе пивоварение
Несет лишь радость день за днем!
Желаю море наслаждения
И пива пребольшой объем!
Нет на свете лучше пивовара,
Пусть ты не похож на сталевара,
Не ленишься ты и не базаришь —
Лучшее на свете пиво варишь!
Ты — специалист своего дела,
Любишь труд, работаешь умело,
Пиво пенное и очень легко пьется,
Выпил кружку — песнь из сердца льется!
С днем твоим, товарищ, поздравляю,
Счастья и успехов пожелаю,
Много денег, бизнесу расти,
И тебе под стать ему цвести!
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru