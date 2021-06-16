В Бердске назначен новый исполняющий обязанности прокурора. Им стал Василий Калиниченко

31 мая в прокуратуре Бердска сменился исполняющий обязанности прокурора - вместо Ивана Кващука им стал Василий Калиниченко. Напомним, пять месяцев назад повышение получил бывший прокурор Бердска Роман Сивак - он стал прокурором Новосибирска. С тех пор обязанности еще не найденного прокурора исполнял Иван Кващук. 1 июня стало известно, кто станет новым прокурором Бердска - Андрей Кузнецов, ранее бывший прокурором Новосибирского района Новосибирской области. С 21 июня новый прокурор приступит к своим обязанностям.
Василий Калиниченко уже много лет работает старшим помощником прокурора Бердска. К временному повышению и.о. прокурора отнесся очень спокойно:
- Это не первый раз. Буду исполнять обязанности в рабочем порядке, - рассказал Василий Калиниченко редакции «Курьер. Среда. Бердск» 16 июня.
На вопрос, хотел ли бы он стать прокурором, Василий Константинович ответил: «Нет, не хотел бы» и отказался от дальнейших пояснений.
Иван Кващук ушел с должности исполняющего обязанности прокурора в связи с повышением - теперь он станет начальником отдела прокуратуры Новосибирской области.