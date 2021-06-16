В Бердске назначен новый исполняющий обязанности прокурора. Им стал Василий Калиниченко
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В Бердске назначен новый исполняющий обязанности прокурора. Им стал Василий Калиниченко

12:36:556/16/2021,Алиса ЕршоваФото: стоп-кадр с видео ТВК
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Бывший и.о. прокурора Бердска Иван Кващук стал начальником отдела прокуратуры Новосибирской области.

Калиниченко занял новый пост

31 мая в прокуратуре Бердска сменился исполняющий обязанности прокурора - вместо Ивана Кващука им стал Василий Калиниченко. Напомним, пять месяцев назад повышение получил бывший прокурор Бердска Роман Сивак - он стал прокурором Новосибирска. С тех пор обязанности еще не найденного прокурора исполнял Иван Кващук. 1 июня стало известно, кто станет новым прокурором Бердска - Андрей Кузнецов, ранее бывший прокурором Новосибирского района Новосибирской области. С 21 июня новый прокурор приступит к своим обязанностям.

Василий Калиниченко уже много лет работает старшим помощником прокурора Бердска. К временному повышению и.о. прокурора отнесся очень спокойно:

- Это не первый раз. Буду исполнять обязанности в рабочем порядке, - рассказал Василий Калиниченко редакции «Курьер. Среда. Бердск» 16 июня.

На вопрос, хотел ли бы он стать прокурором, Василий Константинович ответил: «Нет, не хотел бы» и отказался от дальнейших пояснений.

Иван Кващук ушел с должности исполняющего обязанности прокурора в связи с повышением - теперь он станет начальником отдела прокуратуры Новосибирской области.

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