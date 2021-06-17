Календарь дачника на 17 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

17 июня 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 8 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Дева. Процент освещенности Луны составляет 41%. Восход Луны в 11:00, а закат в 01:00.
Хронология лунных дней
- 7 лунный день c 09:37 16.06.2021 по 11:00 17.06.2021
- 8 лунный день c 11:00 17.06.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Дева (±)
Луна в знаке Дева. Это малоплодородный знак. Хорош для посева однолетних цветов. При посеве и посадке под этим знаком получаются прекрасные, но мелковатые цветы.
Овощные растения, посеянные в эти дни, развивают хорошую корневую систему и хорошо приспосабливаются, но обычно малоурожайны, не дают семян, а немногочисленные плоды недостаточно сочны. Их вкус и запах также ослаблены.
Хорошо сажать декоративные растения, не предназначенные для плодоношения, т.к. будет много мелких красивых цветов.
Благоприятно в деве:
- посев и посадка не на обильный урожай однолетних цветов, невысоких декоративных деревьев и кустарников не предназначенные для плодоношения, вьющихся и ползучих растений, земляники;
- пикировка и пересадка растений, особенно посеянных в Раке, Скорпионе и Рыбах. Они быстро оправятся от ран, полученных при пересадке;
- деление и пересадка многолетних цветов, размножение отводками;
- любая обрезка, полив растений;
- внесение минеральных удобрений, органических удобрений, а также удобрение калием, если требуется;
- заготовка корней лекарственных растений.
Возможно:
- посев и посадка однолетних цветов, овощных культур, которые не рассчитаны на высокий урожай и на семена;
- прополка, вспашка, рыхление и окучивание;
- опрыскивание и окуривание от болезней и вредителей, закладка компоста;
- уборка на длительное хранение всех культур, включая выкопку картофеля;
- выкопка луковичных;
- заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
Возможны в деве посев и посадка следующих культур:
- лиан, вьющихся, растений с воздушными корнями;
- овощных: огурцы , перец горький;
- пряно-зеленых: анис, артишок, валериана, петрушка, укроп;
- плодово-ягодных: виноград, крыжовник;
- цветов: астра, бархатцы, василек, георгин, гвоздика, гладиолус, дельфиниум, душистый горошек, ирис, календула, крокусы, лилейные, мак, маргаритка, маттиола, незабудка, пион, примула, флокс, цинния, шалфей;
- комнатных растений: аукуба, драцена, монстера делициоза, роициссус ромбический, сциндапсус, фатсия японская, филодендрон (гитаровидный, лазящий), циссус (антарктический, полосатый, разноцветный).
Не благоприятно в деве:
- замачивать семена;
- нежелательно также вынимать квашенную капусту.
Овощные растения, посеянные в эти дни, развивают хорошую корневую систему и хорошо приспосабливаются, но обычно малоурожайны, не дают семян, а немногочисленные плоды недостаточно сочны.
8 лунный день (−)
17 июня 2021 года в 12:00 — 8 лунный день. В этот день растения имеют все шансы приобрести большой импульс, который будет способен помогать им в течение всего месяца. Луна не прекращает свой рост, жизненная сила растений продолжает увеличиваться. Растения старательно высасывают из земли воду и минеральные вещества.
Этот день характеризуется неустойчивой энергетикой. Это промежуточный этап между первой и второй фазой Луны, в следствии этого 8 лунный день считается неблагоприятным для работ в огороде и саду.
Рекомендуется в 8 лунный день:
- уборка ботвы и листьев;
- поливка растений.
Не рекомендуется в 8 лунный день:
- укоренение, посадка, пересадка, черенкование овощных, плодовых, бахчевых культур, зелени, ягодных кустарников, земляники и клубники.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.
Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.
На растущей Луне благоприятно:
- посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
- посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
- обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
- прививка.
На растущей Луне не благоприятно:
- Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.
Источник: mirkosmosa.ru