Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 17 июня 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 17 июня 2021 в России и мире

7:40:316/17/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Перечень праздников и важных памятных дат России и мира на 17 июня 2021 года.

открытка
17 июня 2021 - Семик

• Всемирный день мусорщика (Global Garbage Man Day)
• Всемирный день крокодила (World Crocodile Day)
• День приманивания муз
• День перерыва в работе (Recess at Work Day)
• Семик (Зелёные святки)
• День памяти святителя Митрофана, патриарха Константинопольского
• Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (World Day to Combat Desertification and Drought)
• День памяти преподобного Мефодия, игумена Пешношского
• Всемирный день тесселяции (World Tessellation Day)
• Всемирный день тапаса (World Tapas Day)
• Зороастрийский праздник целителей «Хаурват» (Haurvat)
• День яблочного штруделя (National Apple Strudel Day) - США
• День поедания овощей (National Eat Your Vegetables Day) - США
• День отца - Гватемала, Сальвадор
• День медицинского работника - Азербайджан
• День оккупации (Latvijas Republikas okupacijas diena) - Латвия
• День независимости (Icelandic National Day) - Исландия
• День профессиональных медсестёр-ассистентов (National Career Nursing Assistants Day) - США
• День «Сбрось насос» (National Dump the Pump Day) - США
• День авиации (Ziua Aviatiei Romane) - Румыния
• День памяти Мартина Мигеля де Гуэмеса (Anniversary of the Death of General Guemes) - Аргентина
• День битвы при Банкер-Хилле (Bunker Hill Day) - США
• День рутбира «Стюарт» (Stewart`s Root Beer Day) - США
• Именины у Ивана, Северина, Силана, Марии, Митрофана, Зосимы, Мефодия, Марфы, Петра
• Митрофан Навозник (Митрофан - красный сарафан)

Важные события

1889 в Санкт-Петербурге торжественно открыт памятник принцу П. Г. Ольденбургу перед главным фасадом Мариинской больницы. Был снесён в 1930 году.
1934 первый испытательный полёт крупнейшего в то время в мире самолёта АНТ-20 («Максим Горький»).
1940 у села Мещеры Горьковской области выпал дождь из серебряных монет XVI–XVII вв. (всего около тысячи штук).
1941 отдан приказ верховного главнокомандования вооружённых сил Германии начать осуществление плана «Барбаросса» с утра 22 июня.
1963 запатентован автоматизированный карманный фотоаппарат «Polaroid»
1981 в Москве начался суд над Виктором Браиловским, одним из ведущих еврейских активистов. Он обвинялся в изготовлении самиздатского журнала «Евреи в СССР» и подписании коллективных писем президенту США Картеру.
1982 первый полёт вертолёта Ка-50.
1991 на закрытом заседании Верховного Совета СССР глава КГБ Крючков заявил о существовании в стране массы «агентов влияния» ЦРУ.
1992 речь президента России Бориса Ельцина в Конгрессе США. «Ельцин объявил коммунизм поверженным, забыв уточнить, что в его собственной стране коммунисты ещё остались…» («Независимая газета», 20 июня).
2000 в Москве прошла торжественная церемония открытия нового здания посольства Великобритании. Для этого в столицу прибыли британская принцесса Анна (Anne Mountbatten-Windsor, Princess Royal) и министр иностранных дел Великобритании Робин Кук (Robert Finlayson Cook).

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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