Когда сажать редьку в июне и июле 2021 по лунному календарю и как ухаживать за ней

Чтобы вырастить хорошую редьку, ну нужно прикладывать очень много усилий для этого. Редька — это не капризное холодостойкое растение, не требующее никаких особенных предварительных подготовок к выращиванию.
Редька прекрасно хранится всю зиму и обладает ценнейшими питательными и лекарственными свойствами, а потому для зимнего хранения лучше выбирать летний период посадки, например июнь или июль, поскольку в таком случае корнеплоды как раз достигнут идеальной зрелости и не потрескаются к зиме.
Лучшие дни для посева редьки выпадают в фазу убывающей Луны. Потому что редка - это урожай под землей. И соки, формирующие урожай, должны направляться от макушки к корнеплоду. В июне 2021 года это время с 25 июня по 30 июня, с 1 по 9 июля и 25-31 июля.
Слишком рано редьку сажать не стоит, иначе она даст соцветия и на корнеплоде образуются трещины. Обработанная грядка борозд на полтора-два сантиметра. Расстояние между бороздками должно составлять 30 — 35 сантиметров.
Кроме того, редька нуждается в хорошем поливе. Поэтому поливать ее нужно раз в семь дней. Удобрения должны быть минеральными, а не органическими. Подкормки производятся два раза. Первая - когда редька дает первые листья. Вторая подкормка — через месяц.
Особенно хорошо редька растет в плодородной почве, суглинистой и во влажном климате. Для крупного корнеплода землю прокапывают глубоко. Землю надо удобрять, а осенью вносить перегной. Лучше, если на земле до редьки росли овощные культуры.