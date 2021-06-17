Когда ждать космический шторм в июне 2021 года: советы метеопатам

Самая сильная магнитная буря месяца июня 2021 года подойдет к концу сегодня вечером - 17 июня. Следующий удар будет в конце месяца - 28 числа, но данных о его мощности и продолжительности пока нет.
Метеочувствительным людям советуют проявлять заботу о своем здоровье в такие периоды. Поскольку из-за магнитной бури у людей может возникнуть проблема со сном или общая слабость организма.
Магнитные бури, классифицируемые по пятибалльной шкале, могут приводить к слабым также оказывать незначительное влияние на системы управления космическими аппаратами.
Кроме того, исследования сибирских ученых подтверждают давно распространенное мнение о том, что магнитное поле Земли может значительно влиять на психологическое и физическое состояние человека.
Магнитные бури влияют на слух и зрение, замедляя время реакции. Также у людей могут наблюдаться сильная усталость, головные боли и могут сильнее проявляться хронические болезни.
Может нарушиться сердечный ритм, возникать бессонница и головокружение. Есть люди, которые чувствуют это суставами или может возникнуть полная апатия, однако реакции разные и их много.
Как справиться с недомоганием в этот период
Конечно, если человек молод и здоров, то он легко перенесет бурю, он быстро адаптируется. Но для тех, у кого хронические болезни или те, кто просто очень чувствителен к геомагнитным изменениям, нужно ограничивать себя в некоторых вещах. Стоит свести к минимуму физическую активность и употребление алкоголя. Если есть проблемы с сердцем или хронические заболевания, лучше иметь при себе нужные лекарства.
Также исследования показали, что в такие дни может высоко подняться холестерин в крови, поэтому откажитесь от жирной пищи, избегайте приготовления пищи на животном жире, лучше ешьте фрукты, овощи, рыбу и крупы.
Уже было отмечено, что магнитные бури вызывают беспокойство, раздражение и агрессию, бессонницу и так далее, поэтому стоит купить немного успокоительного в аптеке.