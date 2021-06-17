Правила кешбэка за путевки в детские лагеря утвердили в правительстве: Возвращают деньги 36 лагерей Новосибирской области
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Правила кешбэка за путевки в детские лагеря утвердили в правительстве: Возвращают деньги 36 лагерей Новосибирской области

8:14:426/17/2021Фото: Pixabay
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Единая региональная «Служба-122», которая откроется очень скоро, даст ответы по данному направлению на все обращения граждан.

Родители смогут экономить на детском отдыхе

17 июня в правительстве Новосибирской области решались вопросы возврата денег родителям, отправившим детей на летний отдых в лагеря. Замглавы региона Сергей Нелюбов рассказал, что правила компенсации затрат на отдых утверждены на федеральном уровне.

«Важный момент: в настоящее время определено, что возмещение стоимости путевки будет осуществляться в регионе по месту нахождения лагеря. Это требует от всех детских оздоровительных учреждений Новосибирской области серьезной работы. Уполномоченным органом определено региональное министерство труда и социального развития. Контроль за обращениями граждан по данной тематике будет вестись регулярно», - подчеркнул заместитель губернатора.

В докладе министра труда и социального развития Ярослава Фролова о текущей реализации программы отмечено, что программа кэшбэка на территории региона набирает обороты: в настоящее время к ней присоединились 36 лагерей как самостоятельно, так и через туроператоров или агрегаторы, ожидается расширение их перечня . Все требования и методические рекомендации к работе лагерей по программе кэшбэка будут своевременно доведены до их руководителей на местах.

Единая региональная «Служба-122», которая откроется очень скоро, даст ответы по данному направлению на все обращения граждан.

Программа кешбэка на детские путёвки стартовала 25 мая текущего года. Президент поручил правительству РФ и регионам обеспечить возврат 50% стоимости путевок, приобретаемых в загородных лагерях, не только после 25 мая, но и за путевки, приобретенные в период с 1 января по 24 мая включительно.

С 25 мая по 31 августа 2021 года все желающие могут выбрать и приобрести путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получить кэшбэк в размере 50% (но не более 20 тысяч рублей на одного ребенка). После оплаты путевки и получения услуги деньги автоматически вернутся на карточку «Мир», с которой была совершена покупка, в течении максимум пяти дней, пишут на сайте правительства Новосибирской области.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", два бердских лагеря участвуют в программе - им. В. Дубинина и "Юбилейный". Ну путевок туда давно нет.

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