19 июня - Троицкая родительская суббота-2021: открытки и слова поддержки для православных

Грустный звон колоколов в деревнях и селах,
День сегодня праздничный, только невеселый,
Помолюсь за всех, кто дорог и далек,
Кто в сердцах оставил вечный огонек.
В день Троицкой субботы тихий, задушевный,
Успокоенья просим душ своих родных,
Мы свято чтим закон – простой и древний,
Что память мертвых – это долг живых.
Сегодня в грустный день родительской субботы,
Пусть не угаснет тихой свечки огонек,
Молиться за усопших нынче нам забота,
Чтоб Господь бог в раю их уберег.
Все наши родственники нас не забывают,
На нас с небес они взирают свысока,
Мы в день субботы Троицкой их с честью вспоминаем,
Добрейшим словом, лишь всплакнув слегка.
Пусть по сердцу воспоминание – как бритва,
Оно в народе для того дано,
Чтоб в день субботы вспомнили молитвой,
Своих родных, что умерли давно.
В церквях и храмах пусть вершатся литургии,
Пусть память оживет в сердцах людских,
И знает люд по всей большой России,
Что мертвые все знают о живых…
День родительской Субботы раз в году,
На все окошки я святые ставлю свечи,
Я на могилы всех своих родных приду,
Кто в мир ушел, в котором бесконечье.
Во всех концах страны идут, спешат,
Молитвы памяти во всех церквях читают,
И в месте тихом, где усопшие лежат,
Все дети, внуки их тихонько вспоминают.
Источник: pozdravik.ru, bipbap.ru