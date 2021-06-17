Непривитых сотрудников отстранять от работы без сохранения зарплаты разрешили власти Москвы

Предприниматели Москвы обратились к столичным властям с предложением разрешить им отстранять от работы сотрудников, которые отказываются ставить прививку от коронавируса.
Московские власти одобрили идею, которая предполагает отстранять работников без сохранения зарплаты отказавшимся от вакцинации. Об этом сообщил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов по итогам встречи с властями Москвы.
"Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации", - цитирует ТАСС.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", главный санитарный врач Москвы обязал работодателей провести вакцинацию 60% сотрудников предприятий и организаций. Речь идет о работниках предприятий сфер торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других.
Штраф за невыполнение требования о вакцинации сотрудников для индивидуальных предпринимателей составит до 50 тыс. рублей, для организаций - до 300 тыс. Повторные нарушения могут повлечь санкции в размере до 1 млн рублей либо приостановку работы почти на три месяца, говорил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.