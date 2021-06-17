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Бонусы и премии получают за вакцинацию жители Новосибирска

7:41:286/17/2021Фото: pixabay.com
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Предприниматели не хотят очередного закрытия бизнеса, поэтому стимулируют сотрудников. А в детсадах премий не дают - грозят увольнением.

Вакцина
Жителям Новосибирска дают бонусы за вакцинацию от коронавируса
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В Новосибирске за вакцинацию от коронавируса работникам раздают бонусы. Но некоторые работодатели заставляют ставить прививку.

Гендиректор BlaBlaBar Андрей Васин издал приказ, по которому все сотрудники должны поставить прививки не позже 7 июля. Разреашается принести на работу справку об антителах или результат теста на ковид. Бизнесмен хочет подать коллегам пример борьбы с коронавирусной инфекцией. Всем привитым дают премию в размере 1000 рублей. Васин не хочет введения ограничений для бизнеса, как в других городах, поэтому пошел на такой шаг. Идут переговоры с медиками, чтобы они приехали в офис с вакциной.

Новосибирский завод полупроводниковых приборов тоже ввел премии для привитых сотрудников в сумме 4000 рублей за лето. Деньги получат те, кто поставить две прививки и получит сертификат.

Сотрудники известного общепита отметили, что им на работе дают три бесплатных обеда взамен за справку о вакцинации.

А в детских садах  пожаловались: вместо бонусов и премий за отказ от вакцинации им пригрозили увольнением, передает АиФ.

Глава минздрава Новосибирской области Константин Хальзов заявил, что к осени в регионе могут ввести локдаун из-за низких темпов вакцинации.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Москве мэр Собянин объявил розыгрыш пяти автомобилей в неделю среди поставивших прививку.

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