Молитва ко Пресвятой Троице и Акафист для чтения 20 июня 2021 года на День Святой Троицы

С утра 20 июня на праздник Троицы в церкви проведут праздничные литургии. Утром на службе освятят воду, цветы и ветки берез или других деревьев, которые после используют как зеленое украшение для дома и храма.
Также читают молитвы, в них входит специальный Акафист, который читается на Троицу. Его также можно произносить дома, если вы решите провести праздник исключительно в семейном кругу или выбраться на природу.
Акафист - гимн, посвященный святому, святому событию или одному из лиц Святой Троицы. Название происходит от того, что во время пения гимна, а иногда и всей службы, прихожане должны оставаться стоящими в почтении, не садясь. Акафист написан в 6 веке Богородице. В части службы используется Приветствия Богородице.