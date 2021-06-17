Молитва ко Пресвятой Троице и Акафист для чтения 20 июня 2021 года на День Святой Троицы
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Молитва ко Пресвятой Троице и Акафист для чтения 20 июня 2021 года на День Святой Троицы

8:20:416/17/2021Фото: pixabay
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Также читают молитвы, в них входит специальный Акафист, который читается на Троицу.

Ветки используют как зеленое украшение для дома и храма

С утра 20 июня на праздник Троицы в церкви проведут праздничные литургии. Утром на службе освятят воду, цветы и ветки берез или других деревьев, которые после используют как зеленое украшение для дома и храма.

Также читают молитвы, в них входит специальный Акафист, который читается на Троицу. Его также можно произносить дома, если вы решите провести праздник исключительно в семейном кругу или выбраться на природу.


Акафист - гимн, посвященный святому, святому событию или одному из лиц Святой Троицы. Название происходит от того, что во время пения гимна, а иногда и всей службы, прихожане должны оставаться стоящими в почтении, не садясь. Акафист написан в 6 веке Богородице. В части службы используется Приветствия Богородице.

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