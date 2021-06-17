Труп контрактника нашли под окнами здания у забора воинской части

Напротив дома № 168 по улице Бебеля в Екатеринбурге из здания воинской части выпал человек в форме. На место падения военнослужащего приехала машина реанимации, но медики смогли только зафиксировать смерть молодого человека от полученных при падении травм. По словам очевидца происшествия, тело погибшего в военной форме лежало вдоль забора. Окно, из которого произошло падение, разбито вдребезги.
Пресс-служба ЦВО подтвердила гибель военнослужащего.
«Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего по контракту. Военнослужащий был обнаружен без признаков жизни возле бетонного ограждения территории воинской части. Предположительно, военнослужащий совершил самоубийство, — прокомментировали ситуацию в ЦВО. — Прибывшая на место происшествия врачебная бригада скорой помощи констатировала смерть военнослужащего. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в ведомстве, пишут в Е1.RU.