Даже прохожий может поставить прививку: о вакцинации на БЭМЗе в Бердске рассказал замдиректора Арутюнов
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Даже прохожий может поставить прививку: о вакцинации на БЭМЗе в Бердске рассказал замдиректора Арутюнов

7:17:086/17/2021,Алиса ЕршоваФото: «Курьер. Среда. Бердск»
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Препарат вводят в рабочее время: вместо работы любой сотрудник может отдохнуть 10 минут во время вакцинации.

Еженедельно на БЭМЗе можно поставить вакцину от COVID-19
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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На Бердском электромеханическом заводе недавно открылся четвертый пункт вакцинации в Бердске: доля поставивших прививку от коронавируса работников завода растет с каждой неделей. Как рассказала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская, на БЭМЗе вакцинировалось 1883 человека. На выбор там доступны две вакцины - «Спутник V» и «КовиВак».

- Мы еженедельно вместе с ЦГБ организуем постановку вакцины на БЭМЗе, разумеется, только по желанию. Вакцинирование происходит в рабочее время, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 17 июня замдиректора завода Борис Арутюнов.

Поставить вакцину на БЭМЗе может любой работник, его родственники. Ставят, как рассказал замдиректора, и сторонние люди, например, арендаторы. Это не возбраняется. На вопрос, могут ли поставить прививку на заводе просто прохожие, например, местные жители, которым оказалось ближе до предприятия, чем до поликлиники, замдиректора ответил так:

- Мы в лесу находимся. Любому человеку будет ближе до больницы. Но если захочет, - да, сможет прийти и поставить прививку, - сообщил Борис Арутюнов.

Как объяснил врач ЦГБ Искитима Алексей Кайгородов, прививку можно поставить в любом месте. Для этого достаточно лишь иметь при себе медицинский полис и паспорт.

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