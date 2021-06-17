Что больше влияет на смерть человека - биология или экология, новое открытие ученых
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Что больше влияет на смерть человека - биология или экология, новое открытие ученых

11:09:076/17/2021Фото: pixabay.com
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Мы не живем дольше: наша увеличенная продолжительность жизни - это результат того, что мы не умираем молодыми.

Мы не живем дольше: наша увеличенная продолжительность жизни - это результат того, что мы не умираем молодыми

Мы, вероятно, не можем замедлить темпы старения из-за биологических ограничений, подтвердило беспрецедентное исследование статистики продолжительности жизни у людей и приматов.

Исследование было направлено на проверку гипотезы «инвариантной скорости старения», которая гласит, что вид имеет относительно фиксированную скорость старения с момента взросления. В рамках международного сотрудничества ученых из 14 стран, в том числе Хосе Мануэля Абурто из Оксфордского центра демографических наук Леверхульма, были проанализированы возрастные данные о рождении и смерти за столетия и на разных континентах. Исследование, проведенное под руководством Фернандо Колчеро из Университета Южной Дании и Сьюзан Альбертс из Университета Дьюка, Северная Каролина, потребовало мониторинга диких популяций приматов на протяжении нескольких десятилетий, пишет medicalxpress.com.

Хосе Мануэль Абурто говорит: «Наши результаты подтверждают теорию о том, что вместо того, чтобы замедлять смертность, больше людей живут намного дольше из-за снижения смертности в более молодом возрасте. Мы сравнили данные о рождении и смерти у людей и нечеловеческих приматов и обнаружили эта общая картина смертности была одинаковой для всех из них. Это говорит о том, что в конечном итоге долгожительство зависит от биологических факторов, а не от факторов окружающей среды.

«Статистика подтвердила, что люди живут дольше по мере улучшения здоровья и условий жизни, что приводит к увеличению продолжительности жизни всего населения. Тем не менее, резкий рост показателей смертности по мере того, как годы переходят к старости, очевиден для всех видов.

«Споры о том, как долго мы можем жить, разделяли академическое сообщество на десятилетия. Некоторые ученые утверждают, что продолжительность жизни человека не имеет границ, в то время как другие говорят обратное. Но чего не хватает, так это исследования, сравнивающего продолжительность жизни нескольких популяций животных с людьми, чтобы работать выяснить, что является движущей силой смертности. Наше исследование восполняет этот пробел. Этот чрезвычайно разнообразный набор данных позволил нам сравнить различия в смертности как внутри, так и между видами».

Команда проанализировала данные, полученные от приматов, наших ближайших генетических родственников, которые, скорее всего, пролили свет на нашу биологию. Исследовательская группа проанализировала информацию о 30 видах приматов, 17 в дикой природе и 13 в зоопарках, включая горилл, бабуинов, шимпанзе и генонов. И он изучил записи о рождении и смерти девяти различных человеческих популяций в Европе, Карибском бассейне и Украине 17-20 веков, а также двух групп охотников-собирателей между 1900 и 2000 годами.

Все наборы данных, изученные командой, выявили одну и ту же общую картину смертности: высокий риск смерти в младенчестве, который быстро снижается в незрелом и подростковом возрасте, остается низким до раннего взросления, а затем постоянно увеличивается в пожилом возрасте.

Хосе Мануэль Абурто говорит: «Наши результаты подтверждают, что в исторических популяциях ожидаемая продолжительность жизни была низкой, потому что многие люди умирали молодыми. Но по мере того, как продолжались медицинские, социальные и экологические улучшения, продолжительность жизни увеличивалась.  Однако траектория к смерти в старости не изменилась. Это исследование предполагает, что эволюционная биология важнее всего, и до сих пор медицинские достижения не могли преодолеть эти биологические ограничения».

Команда надеется, что ее результаты приведут к лучшему пониманию экологии и эволюции широкого спектра видов животных во всем мире и внесут вклад в их сохранение.

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