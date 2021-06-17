Сжег в печи потерявшего сознание годовалого внука пьяный дед. Суд огласил приговор
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Сжег в печи потерявшего сознание годовалого внука пьяный дед. Суд огласил приговор

9:34:246/17/2021Фото: Pixabay
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Желая скрыть это падение с качелей, осознавая, что ребенок жив, мужчина заживо поместил его в пламя горящих дров в раскаленную печь и запер печную задвижку.

Суд отправил на 19 лет жителя Курганской области за смерть внука

После гибели ребенка в возрасте полутора лет, в его смерти обвинили дедушку малыша. Житель Курганской области был признан виновным в смерти ребенка и отправлен в колонию строго режима на 19 лет.

"Суд признал Новоселова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ, и назначил ему 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год и шесть месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы областного суда.

10 января 2021 года в селе Бутырское Мишкинского района пьяному дедушке оставили полуторагодовалого внука на некоторое время присмотреть. Он посадил ребенка на качели, с которых тот упал и потерял сознание.

"Желая скрыть это падение, осознавая, что ребенок жив, мужчина заживо поместил его в пламя горящих дров в раскаленную печь и запер печную задвижку. В результате указанных действий ребенок получил несовместимые с жизнью термические ожоги, от которых скончался", - рассказали в пресс-службе.

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Как жить после гибели ребенка?

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