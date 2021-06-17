Тина Канделаки жестко ответила депутату от "Единой России" после его доноса на "Матч ТВ"

Тина Канделаки, главный продюсер канала "Матч ТВ", жестко ответила депутату Госдумы от "Единой России" Вячеславу Лысакову после его обращения в Генпрокуратуру. Он потребовал проверить майскую трансляцию матча чемпионата Франции. Депутат усмотрел пропаганду гомосексуализма в радужных флагах на форме игроков. Канделаки ответила ему в Telegram.
"Вот есть депутат Государственной Думы Вячеслав Лысаков. Человек удивительной биографии. Искренне рекомендую вам ознакомиться. Когда было выгодно — седлал протест автомобилистов. Когда выгода сменилась — начал репрессировать тот же протест, который разжигал, и тех же автомобилистов, которые вознесли его на политические вершины. Увидел депутат Лысаков трансляцию матча французского чемпионата по футболу „Монако“ — „Ренн“ на „Матч ТВ“. Разглядел радугу на номерах футболистов и решил обвинить нас (!) в пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних", — написала продюсер.
"Ничего, что в „Монако“ играет Александр Головин — лучшая ролевая модель того, что трудолюбие и упорство могут привести к успеху любого гражданина России. Ничего, что мы никак не влияем на сигнал из Франции, на их внутреннюю политику и безбожно эксплуатируемый ими тренд на толерантность. А еще мы не Иран, чтобы 100 раз прерывать трансляцию из-за демонстрации женских коленей. Но депутату Лысакову нужен, конечно, Иран. А на самом деле — хайп и цитируемость за чужой счет", — высказалась Канделаки.
По ее мнению, статус у депутата есть, а "деятельности, которая этот статус оправдывает, уже нет". Она предложила избирателям по достоинству оценить вменяемость Лысакова на выборах.