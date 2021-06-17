Локдаун хотят ввести власти Москвы: Карательные меры примут при ухудшении статистики по заболевшим коронавирусом
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Локдаун хотят ввести власти Москвы: Карательные меры примут при ухудшении статистики по заболевшим коронавирусом

10:48:236/17/2021Фото: Wikimedia Commons
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Столичные власти находятся на распутье из-за проблем — они не хотят негативной реакции из-за ограничений, не знают как бороться с поддельными сертификатами о вакцинации и как контролировать непривитых.

В Москве могут ввести локдаун для тех, кто не привился

Властями столицы обсуждается введение новых ограничений в Москве. Возможно, будет объявлен новый локдаун, однако, пока решение не принято.

По словам источника, близкого к мэрии, возможно, с 20 июня для непривитых будут введены ограничения на передвижение, по словам другого источника локдаун могут ввести для всех.

«Если статистика по заболевшим не будет расти и население будет активнее прививаться, то суровых ограничений не будет. Однако если представители бизнеса не будут выполнять рекомендаций властей и статистика по прививкам будет по-прежнему плохая, тогда будут принимать карательные меры для отдельных бизнесов или слоев населения», — рассказал источник Forbes, близкий к мэрии.

По словам источника, власти находятся на распутье из-за трех проблем — они не хотят негативной реакции из-за ограничений, не знают как бороться с поддельными сертификатами о вакцинации и понимание невозможности контроля исполнения локдауна для непривитых, если таковой будет введен.

В настоящее время в Москве продлены выходные до 20 июня, введены ограничения для работы развлекательных организаций и общепита. 16 июня выпущено указание мэра Москвы о частичной обязательной вакцинации работников торговли и сферы услуг.

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