Локдаун хотят ввести власти Москвы: Карательные меры примут при ухудшении статистики по заболевшим коронавирусом

Властями столицы обсуждается введение новых ограничений в Москве. Возможно, будет объявлен новый локдаун, однако, пока решение не принято.
По словам источника, близкого к мэрии, возможно, с 20 июня для непривитых будут введены ограничения на передвижение, по словам другого источника локдаун могут ввести для всех.
«Если статистика по заболевшим не будет расти и население будет активнее прививаться, то суровых ограничений не будет. Однако если представители бизнеса не будут выполнять рекомендаций властей и статистика по прививкам будет по-прежнему плохая, тогда будут принимать карательные меры для отдельных бизнесов или слоев населения», — рассказал источник Forbes, близкий к мэрии.
По словам источника, власти находятся на распутье из-за трех проблем — они не хотят негативной реакции из-за ограничений, не знают как бороться с поддельными сертификатами о вакцинации и понимание невозможности контроля исполнения локдауна для непривитых, если таковой будет введен.
В настоящее время в Москве продлены выходные до 20 июня, введены ограничения для работы развлекательных организаций и общепита. 16 июня выпущено указание мэра Москвы о частичной обязательной вакцинации работников торговли и сферы услуг.