Принудительную вакцинацию от коронавируса одобрил глава минздрава Новосибирской области
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Принудительную вакцинацию от коронавируса одобрил глава минздрава Новосибирской области

9:44:556/17/2021Фото: Правительство Новосибирской области
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Сейчас в регионе поставили прививки менее 30% населения. Для того, чтобы появился коллективный иммунитет, требуется привить не менее 60% всех жителей.

Глава минздрава региона высказался за обязательную вакцинацию
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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О возможности введения в Новосибирской области обязательной вакцинации населения заявил глава минздрава региона Константин Хальзов. О своей поддержке мер, уже введенных в Московской области, он рассказал на брифинге для СМИ 17 июня.

По словам Хальзова, решение о введении обязательной вакцинации принимает, в первую очередь, главный санитарный врач региона, который выносит предложение на обсуждение в оперштаб. Пока данной темы не выносилось на обсуждение.

«Только вакцинация позволит остановить рост заражений. Надеемся на сознательность наших граждан», – призвал глава Минздрава.

В настоящее время в Новосибирской области вакцинировались менее 30% населения. Для того, чтобы появился коллективный иммунитет, требуется привить не менее 60% всех жителей.

Почти 362 тысячи жителей Новосибирской области сделали первый компонент вакцины, полностью привились более 286 тысяч человек. Для того, чтобы в регионе можно было говорить об успехе вакцинации требуется 1,3 миллиона привитых граждан в Новосибирской области.

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