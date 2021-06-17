Когда сажать баклажаны по лунному календарю с 17 по 30 июня в 2021 году: как ухаживать и добиться богатого урожая

Чтобы получить хороший урожай баклажанов в 2021 году необходимо соблюдать основные правила по их выращиванию. В первую очередь, стоит обращать внимание на лунный календарь, который очень помогает не ошибиться и выбрать правильный день как для посева рассады, так и для высаживания готовых ростков в грунт. Со второй половины июня на небе будет луна будет расти, закончив свой рост 23 июня. За этот период необходимо успеть высадить всю рассаду.
Чтобы растения выдержали все болезни и температурные колебания, и даже вредителей необходимо предоставить им правильный уход на начале укрепления их корней.
Не стоит высаживать баклажаны в землю, где в прошлом году росли помидоры, перцы, картофель или сам баклажан. Из такого грунта растения забрали все полезные качества, и там могли завестись вредители, которые с удовольствием накинутся на свежий овощ.
Необходимо хорошо поливать культуру. Баклажаны требуют как можно больше влаги, чем перцы. Поэтому не стоит забывать об этом, если выращиваете два растения в одной теплице. Но корни баклажанов очень слабые, поэтому они могут плохо транспортировать влагу к побегам.
Поливать баклажаны следует ориентируясь на погоду. В пасмурную - поливают раз в неделю. В засушливую - через каждые три дня.
Подкормку делают 5-6 раз за лето. В первый раз - через две недели после высадки. Когда корни окрепнут. Для удобрения подбирают органику, избегая при этом минеральные добавки.
Формируют растение, удаляя боковые ветки, пока они не укрепились. Высокорослые сорта прищипывают вверху растения. Также их подвязывают, чтобы стебли не ломались под тяжелыми плодами. Если они слишком густые, то их прореживают.