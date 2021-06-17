Кто отхлещет в новой баньке жителей Бердска за 1 млн рублей год? Вице-мэр Жанна Шурова ждет арендаторов. Смотрите видео и фото
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Кто отхлещет в новой баньке жителей Бердска за 1 млн рублей год? Вице-мэр Жанна Шурова ждет арендаторов. Смотрите видео и фото

10:26:186/17/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
0

"Цены на услуги бани устанавливает администрация Бердска, и арендатор не имеет право увеличивать размеры тарифа", - подчеркнула вице-мэр города Жанна Шурова.

Вице-мэр Бердска Жанна Шурова построила замечательную баню в городе

17 июня «Курьер. Среда. Бердск» посетил новую баню. Здание на улице Комсомольской выглядит сказочным и требует срочной застройки всего близлежащего района новыми, современными жилыми домами. Новая городская баня слегка обогнала время и выглядит пока, как гостья из будущего.

Возле здания бани сделана удобная парковка, на газонах строители посадили елочки. Само здание бани выложено из кирпича очень аккуратно, возле входных дверей — красивая лавочка. Так и хочется, напарившись, выйти и присесть на лавочку на свежем воздухе среди елок.

Как выглядит баня внутри, показала и рассказала вице-мэр Бердска Жанна Шурова. Именно Жанна Сергеевна, вопреки препятствию в виде пандемии, несмотря на неверие многих в возможность постройки новой бани в Бердске, начала и построила эту баню.

Внутри очень светло. Баня снаружи кажется небольшой, но вмещает в себя всё необходимое: просторный холл с мягкими диванами и столиками, где можно попить чай, раздевалку с удобными шкафчиками, парилку с двумя печками и возможностью регулировки температуры, помещение для мытья с душевыми кабинками.

В парилке стены и ступени сделаны из липы, там просто от одного запаха выздоравливаешь, а если попариться, то никакой коронавирус не страшен.

Кафель светлый, столешницы белые. Весь зал для мытья смотрится легким и просторным. В раздевалке есть два фена для сушки волос, чтоб не выходить на улицу с мокрой головой.
Жанна Шурова рассказала, что выбирали шкафчики, хорошо отделанные внутри и из качественного материала, чтоб удобно открывались двери и служили долго.

- Мы сделали все двери в бане такого размера, чтобы легко проходили кресла для людей с ограниченными возможностями, закупили кресла-каталки специальные, на которых люди смогут легко передвигаться по бане и мыться. Баня будет для всех бердчан удобной. Планируется установка бочки с холодной водой, для любителей окунуться после парилки, - рассказала Жанна Сергеевна.

До 7 июля принимаются заявки от юридических лиц на участие в аукционе по аренде бани. Ознакомиться с аукционной документацией можно в 44, 45 кабинетах администрации города Бердска. 12 июля будет проведен аукцион и определен победитель на аренду новой бани, построенной на улице Комсомольской.

Надеемся, что арендаторы новой бани сами окажутся любителями русской бани и специалистами в организации банного дела и придумают что-то еще хорошее.

- Цены на услуги бани устанавливает администрация Бердска, и арендатор не имеет право увеличивать размеры тарифа, - подчеркнула вице-мэр Бердска Жанна Шурова.

Для справки

Информация о проведении аукциона

Муниципальное недвижимое имущество города Бердска, предназначенное для передачи по результатам проведения аукциона на право заключения договора аренды
1. Объект – нежилое здание бани с имуществом, неотделимо связанным с этим зданием, общей площадью 358,1 кв. м., с кадастровым номером 54:32:010527:703, по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, Комсомольская, д.1, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 54:32:010527:463.

2.Целевое назначение — целью использования арендованного имущества является предоставление банных услуг населению по утвержденным тарифам с соблюдением правил бытового обслуживания населения и требований межгосударственного стандарта ГОСТ 32670-2014, а также технической, экологической, противопожарной безопасности.

3. Начальная (минимальная) цена договора (арендная плата в год) составляет 1 040 853,46 (Один миллион сорок тысяч восемьсот пятьдесят три рубля 46 копеек) без учета налога на добавленную стоимость, коммунальных платежей и эксплуатационных расходов.

4. Срок действия договора аренды – 5 (Пять) лет.

Здание бани очень красиво выглядит

Возле бани посадили елочки

Парилка сделана из липы - красиво и полезно

Печи и камни для пара

Мягкая мебель в холле

Шкафчики для одежды

Настоящая баня - с тазиками

Баня в Бердске светлая и просторная

Душевые кабины

Кресла для инвалидов, одно для самостоятельного передвижения

Названа группа крови, обладатели которой имеют сильный иммунитет
Три возраста, когда человек резко стареет: запомни
Наталия Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
Громкий конфликт Губерниева с Бузовой: кого поддержала Собчак
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Что ожидает людей, привитых «Спутником V»: мнение Минздрава
Россияне жестко ответили решившей вернуться в РФ Хаматовой
Песков признался, почему у него нет прививки от COVID
Мгновенная гибель 19-летней девушки: что произошло в метро
баняаукционоткрытие
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Пойдете в баню?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскКто отхлещет в новой баньке жителей Бердска за 1 млн рублей год? Вице-мэр Жанна Шурова ждет арендаторов. Смотрите видео и фото
    10:26:18 6/17/2021
    Кто отхлещет в новой баньке жителей Бердска за 1 млн рублей год? Вице-мэр Жанна Шурова ждет арендаторов. Смотрите видео и фото
    Когда сажать баклажаны по лунному календарю с 17 по 30 июня в 2021 году: как ухаживать и добиться богатого урожая
    10:20:44 6/17/2021
    Когда сажать баклажаны по лунному календарю с 17 по 30 июня в 2021 году: как ухаживать и добиться богатого урожая
    Тина Канделаки жестко ответила депутату от "Единой России" после его доноса на "Матч ТВ"
    10:01:56 6/17/2021
    Тина Канделаки жестко ответила депутату от "Единой России" после его доноса на "Матч ТВ"
    Принудительную вакцинацию от коронавируса одобрил глава минздрава Новосибирской области
    9:44:55 6/17/2021
    Принудительную вакцинацию от коронавируса одобрил глава минздрава Новосибирской области
    Сжег в печи потерявшего сознание годовалого внука пьяный дед. Суд огласил приговор
    9:34:24 6/17/2021
    Сжег в печи потерявшего сознание годовалого внука пьяный дед. Суд огласил приговор
    Когда сажать редьку в июне и июле 2021 по лунному календарю и как ухаживать за ней
    9:20:43 6/17/2021
    Когда сажать редьку в июне и июле 2021 по лунному календарю и как ухаживать за ней
    Непривитых сотрудников отстранять от работы без сохранения зарплаты разрешили власти Москвы
    9:10:56 6/17/2021
    Непривитых сотрудников отстранять от работы без сохранения зарплаты разрешили власти Москвы
    Труп контрактника нашли под окнами здания у забора воинской части
    8:58:34 6/17/2021
    Труп контрактника нашли под окнами здания у забора воинской части
    Молитва ко Пресвятой Троице и Акафист для чтения 20 июня 2021 года на День Святой Троицы
    8:20:41 6/17/2021
    Молитва ко Пресвятой Троице и Акафист для чтения 20 июня 2021 года на День Святой Троицы
    Правила кешбэка за путевки в детские лагеря утвердили в правительстве: Возвращают деньги 36 лагерей Новосибирской области
    8:14:42 6/17/2021
    Правила кешбэка за путевки в детские лагеря утвердили в правительстве: Возвращают деньги 36 лагерей Новосибирской области