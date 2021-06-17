Кто отхлещет в новой баньке жителей Бердска за 1 млн рублей год? Вице-мэр Жанна Шурова ждет арендаторов. Смотрите видео и фото

17 июня «Курьер. Среда. Бердск» посетил новую баню. Здание на улице Комсомольской выглядит сказочным и требует срочной застройки всего близлежащего района новыми, современными жилыми домами. Новая городская баня слегка обогнала время и выглядит пока, как гостья из будущего.
Возле здания бани сделана удобная парковка, на газонах строители посадили елочки. Само здание бани выложено из кирпича очень аккуратно, возле входных дверей — красивая лавочка. Так и хочется, напарившись, выйти и присесть на лавочку на свежем воздухе среди елок.
Как выглядит баня внутри, показала и рассказала вице-мэр Бердска Жанна Шурова. Именно Жанна Сергеевна, вопреки препятствию в виде пандемии, несмотря на неверие многих в возможность постройки новой бани в Бердске, начала и построила эту баню.
Внутри очень светло. Баня снаружи кажется небольшой, но вмещает в себя всё необходимое: просторный холл с мягкими диванами и столиками, где можно попить чай, раздевалку с удобными шкафчиками, парилку с двумя печками и возможностью регулировки температуры, помещение для мытья с душевыми кабинками.
В парилке стены и ступени сделаны из липы, там просто от одного запаха выздоравливаешь, а если попариться, то никакой коронавирус не страшен.
Кафель светлый, столешницы белые. Весь зал для мытья смотрится легким и просторным. В раздевалке есть два фена для сушки волос, чтоб не выходить на улицу с мокрой головой.
Жанна Шурова рассказала, что выбирали шкафчики, хорошо отделанные внутри и из качественного материала, чтоб удобно открывались двери и служили долго.
- Мы сделали все двери в бане такого размера, чтобы легко проходили кресла для людей с ограниченными возможностями, закупили кресла-каталки специальные, на которых люди смогут легко передвигаться по бане и мыться. Баня будет для всех бердчан удобной. Планируется установка бочки с холодной водой, для любителей окунуться после парилки, - рассказала Жанна Сергеевна.
До 7 июля принимаются заявки от юридических лиц на участие в аукционе по аренде бани. Ознакомиться с аукционной документацией можно в 44, 45 кабинетах администрации города Бердска. 12 июля будет проведен аукцион и определен победитель на аренду новой бани, построенной на улице Комсомольской.
Надеемся, что арендаторы новой бани сами окажутся любителями русской бани и специалистами в организации банного дела и придумают что-то еще хорошее.
- Цены на услуги бани устанавливает администрация Бердска, и арендатор не имеет право увеличивать размеры тарифа, - подчеркнула вице-мэр Бердска Жанна Шурова.
Для справки
Информация о проведении аукциона
Муниципальное недвижимое имущество города Бердска, предназначенное для передачи по результатам проведения аукциона на право заключения договора аренды
1. Объект – нежилое здание бани с имуществом, неотделимо связанным с этим зданием, общей площадью 358,1 кв. м., с кадастровым номером 54:32:010527:703, по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, Комсомольская, д.1, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 54:32:010527:463.
2.Целевое назначение — целью использования арендованного имущества является предоставление банных услуг населению по утвержденным тарифам с соблюдением правил бытового обслуживания населения и требований межгосударственного стандарта ГОСТ 32670-2014, а также технической, экологической, противопожарной безопасности.
3. Начальная (минимальная) цена договора (арендная плата в год) составляет 1 040 853,46 (Один миллион сорок тысяч восемьсот пятьдесят три рубля 46 копеек) без учета налога на добавленную стоимость, коммунальных платежей и эксплуатационных расходов.
4. Срок действия договора аренды – 5 (Пять) лет.