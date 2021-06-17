Собаки растерзали насмерть пенсионерку. Врачи были в шоке от увиденного
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Собаки растерзали насмерть пенсионерку. Врачи были в шоке от увиденного

10:54:406/17/2021Фото: Ирина Полякова
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Несколько лет продолжается собачий террор, жители "Южного города" не прекращают писать жалобы, но результата нет. СК возбудил уголовное дело и проверяет чиновников.

Пенсионерка, растерзанная собаками, погибла в Самаре

В Самаре стая бродячих собак напала на Зинаиду Смехнову, после полученных травм пенсионерка скончалась в больнице, не приходя в сознание. Стая держит в страхе всю округу. Жители микрорайона "Южный город" выстраивают свой график, исходя из режима прогулок бездомных псов во дворах многоэтажек. В администрацию района жители все время пишут жалобы, а собаки продолжают терроризировать население.

Дочери пострадавшей от стаи собак женщины позвонили с телефона матери и попросили срочно приехать.

«Все тело было в рваных ранах, можно сказать живого места не было. Был снят скальп и откусано ухо. Врач, который принимал, хирург, после двухчасовой операции сказал, что за всю свою историю в первый раз такое видит», - рассказала Ирина Полякова, дочь погибшей пенсионерки.

Нападение псов видела девушка, катавшаяся на лошади неподалеку, она пыталась отогнать собак, но сама чуть не стала их жертвой. Пострадавшую увезли в реанимацию, где через время она скончалась, не приходя в сознание.

Несколько лет продолжается собачий террор, жители "Южного города" не прекращают писать жалобы, но результата нет.

По словам чиновников, они реагируют на сигналы, поступающие от населения. В Следственном комитете будет проведена работа по оценке эффективности действий сотрудников администрации.

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заведено в СК.

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