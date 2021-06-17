Бензин подорожал в Новосибирской области к середине июня 2021

О динамике потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в Новосибирской области с 8 по 15 июня 2021 года "Курьер. Среда. Бердск" рассказал в четверг Новосибирскстат.
На прошедшей неделе в регионе зафиксировано повышение потребительских цен на автомобильный бензин марок АИ-98 – на 0,6%, АИ-92, АИ-95 – на 0,2% и дизельное топливо – на 0,1%.
На наблюдаемых автозавравочных станциях в Новосибирской области бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 43,45 до 44,90 рубля за 1 литр, марки АИ-95 – от 46,15 до 48,10, марки АИ-98 – от 51,10 до 55,20, дизельное топливо продавали по цене от 50,95 до 53,05 рубля за 1 литр.
На соответствующей неделе 2020 года потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в регионе не менялись.
Напомним, 14 июня на АЗС в Новосибирске произошел взрыв, после которого - крупный пожар. Пострадали 35 человек. СК возбудил уголовное дело. Директор заправки арестован, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".