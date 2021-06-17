Прогулка на квадроцикле чуть не оставила без головы: Зубы вылетели
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Прогулка на квадроцикле чуть не оставила без головы: Зубы вылетели

6:36:026/17/2021Фото: Pixabay
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В подмосковном лесу злоумышленник натянул проволоку между деревьями. Пострадавший написал заявление в полицию.

Мужчина на квадроцикле в лесу Подмосковья стал жертвой натянутой кем-то металлической лески

5 июня вечером Алексей Игнатов со своей племянницей катался на квадроцикле и нарвался на натянутую между деревьями проволоку. Результатом прогулки стали рваные раны на лице, потерянные пять зубов и перелом челюсти. Мужчина ездил не первый раз и хорошо знал местность, но это не спасло от получения повреждений.

«Сперва квадроцикл задел только одну из них, но она была натянута слишком низко и порвалась. А вот вторую леску Алексей не заметил — она уперлась в корпус квадроцикла, срикошетила мужчине прямо в лицо, сорвала шлем, порезала щеку и вырвала пять зубов. В больнице Алексею сообщили, что у него вдобавок ещё и сломана челюсть», - сообщается в Telegram-канале Baza.

Происшествие произошло недалеко от деревни Плаксинино в Подмосковье. Пострадавший на следующий день пошел за шлемом и нашел еще четыре растяжки. Мужчина написал заявление в полицию, собирается обратиться в прокуратуру.

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