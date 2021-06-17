Точное время Полнолуния 24 июня 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Точное время Полнолуния 24 июня 2021 года

6:20:566/17/2021Фото: pixabay
0

У Луны нет своего собственного видимого света, поэтому она становится видна только когда освещена другими объектами.

Главным освещением Луны занимается Солнце

В июне 2021 года нам предстоит пережить первое летнее полнолуние, которое некоторые называют Клубничным. Оно начнется в 21 час 39 минут по времени Москвы.

Полнолуние возникает, когда Луна становится видна во всей своей красе в виде полного круга на небе. Это происходит, потому что вся сторона Луны, которая смотрит в сторону Земли, освещена солнечными лучами.

У Луны нет своего собственного видимого света, поэтому она становится видна только когда освещена другими объектами.

Малое количество света падает от далеких звезд и отражается свет от Земли называемый "Сиянием Земли". Однако главным освещением Луны занимается Солнце.

В июне луна будет необычной и носить сладкое название - Земляничная или Клубничная, такое имя связано с большим урожаем этих ягод в конце июня. Также существуют и другие названия Полнолуния в июне - Розовая Луна, Горячая Луна и Медовая Луна.

COVID оказался смертельным для тех, кто меньше всего этого ждал
Врачи назвали симптомы-предвестники скорой смерти
Путин подвел итог встречи с Байденом
Байден объяснял Путину лично свои слова об «убийце»
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Россиянка описала поездку в Тунис резонансной фразой
Байден поругался с журналисткой из-за слов о встрече с Путиным
Врач предупредил об опасности пить кофе по утрам
В Молдавии захотели войти в состав РФ: что происходит
полнолуниеклубничное полнолуниевремя полнолуния
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Наблюдаете за луной?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Точное время Полнолуния 24 июня 2021 года
    6:20:56 6/17/2021
    Точное время Полнолуния 24 июня 2021 года
    БердскКлубы дыма обнаружили рядом с офисом "Кристалла" бизнесмена Голубева в Бердске: Что это было
    6:19:28 6/17/2021
    Клубы дыма обнаружили рядом с офисом "Кристалла" бизнесмена Голубева в Бердске: Что это было
    4-месячного младенца нашли в супермаркете: Бабушка оставила
    6:01:30 6/17/2021
    4-месячного младенца нашли в супермаркете: Бабушка оставила
    Дизайнерские открытки с Днём сыроделов и вкусные поздравления на 18 июня
    5:45:11 6/17/2021
    Дизайнерские открытки с Днём сыроделов и вкусные поздравления на 18 июня
    Пожилой пациент ковидного госпиталя насмерть забил тростью молодого больного
    5:44:32 6/17/2021
    Пожилой пациент ковидного госпиталя насмерть забил тростью молодого больного
    Под Новосибирском молодой парень насмерть забил местного жителя: Спасал жену умершего
    5:34:49 6/17/2021
    Под Новосибирском молодой парень насмерть забил местного жителя: Спасал жену умершего
    БердскСамые свежие подробности из жизни знаменитой фронтовички Бердска: Переехала ли в новую квартиру 98-летняя Мария Левина
    5:34:28 6/17/2021
    Самые свежие подробности из жизни знаменитой фронтовички Бердска: Переехала ли в новую квартиру 98-летняя Мария Левина
    Мэр Крыма Сергей Аксенов катается на надувной лодке по затопленной Керчи
    5:33:08 6/17/2021
    Мэр Крыма Сергей Аксенов катается на надувной лодке по затопленной Керчи
    В Подмосковье водителей такси и автобусов не будут пускать в рейс без прививки против коронавируса
    5:27:03 6/17/2021
    В Подмосковье водителей такси и автобусов не будут пускать в рейс без прививки против коронавируса
    БердскНа пляжах «Сосновки» и «Былины» официально разрешили купаться в Бердске: Остальные на 17 июня 2021 под замком - добро не дали
    5:24:33 6/17/2021
    На пляжах «Сосновки» и «Былины» официально разрешили купаться в Бердске: Остальные на 17 июня 2021 под замком - добро не дали