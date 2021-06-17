Точное время Полнолуния 24 июня 2021 года

В июне 2021 года нам предстоит пережить первое летнее полнолуние, которое некоторые называют Клубничным. Оно начнется в 21 час 39 минут по времени Москвы.
Полнолуние возникает, когда Луна становится видна во всей своей красе в виде полного круга на небе. Это происходит, потому что вся сторона Луны, которая смотрит в сторону Земли, освещена солнечными лучами.
У Луны нет своего собственного видимого света, поэтому она становится видна только когда освещена другими объектами.
Малое количество света падает от далеких звезд и отражается свет от Земли называемый "Сиянием Земли". Однако главным освещением Луны занимается Солнце.
В июне луна будет необычной и носить сладкое название - Земляничная или Клубничная, такое имя связано с большим урожаем этих ягод в конце июня. Также существуют и другие названия Полнолуния в июне - Розовая Луна, Горячая Луна и Медовая Луна.