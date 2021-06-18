21 июня - Отец, Сын и Святой Дух - смысл самого большого праздника
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21 июня - Отец, Сын и Святой Дух - смысл самого большого праздника

9:15:566/18/2021Фото: pixabay.com
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Этот день – время мира и спокойствия на земле, которое знаменует господнее покровительство и снисходительность к людям.

День Святого Духа в христианстве считается одним из самых почитаемых праздников

Святой Дух - в христианстве третья ипостась единого Бога-Святой Троицы.

День Святого Духа в христианстве считается одним из самых почитаемых праздников. Его празднуют сразу после Троицы - в понедельник. Этот день – время мира и спокойствия на земле, которое знаменует господнее покровительство и снисходительность к людям.

В 2021 году Духов день выпадает на 21 июня.

История о сошествии Святого Духа в на день Пятидесятницы описана в Новом Завете в книге Деяний Святых Апостолов: на 50-й день после Светлой Пасхи апостолы находились в Иерусалиме, где на них сошел Дух Святой, одарив апостолов возможностями разговаривать на разных языках, а также исцелять больных. После чего они стали ходить по миру и проповедовать Святое писание. Именно образ огня, в котором сошел Святой Дух, является знаком очищения от грехов и согревания душ.

Именно так и появилось учение о едином Боге - вернее, так оно стало известно апостолам, а после - и всем верующим. В честь этих традиций на следующий день после Троицы христиане и празднуют Духов день.

Богослужение в храмах в честь Святого Духа начинается с вечера. И начинается с пения молитвы Святому Духу.

Также считается, что на Духов день нельзя заниматься "земными работами" - например, пахать или сеять.

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