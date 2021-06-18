24 июня - Полнолуние: как прожить день и ночь полной луны: как заговоры и обряды важно провести

В астрологии фазы Луны начинаются с новолуния и заканчиваются полнолунием - это означает конец лунного цикла - время, когда все ваши семена намерений начинают расцветать в полнолуние.
Таким образом, период Полнолуния считается священным временем в большинстве народных традиций, и многие праздники во всем мире выпадают именно во время Полнолуния - в период активизации сил света и позитивной энергии, в это время особенно эффективны медитации и ритуалы.
Однако для неустойчивой психики мощная энергия Полнолуния может выражаться эмоциональным напряжением.
24 июня 2021 года ожидается Клубничная полная Луна. Такое название она носит из-за известной нам ягоды - клубники. Она в этот период максимально созревает и ее можно собирать.
Также проводить ритуалы и обряды необходимо в соответствии с этой луной.
В Клубничную Луну на организм оказывается омолаживающее, успокаивающее воздействие. Вот почему очень полезно использовать энергию Луны для омоложения.
Очень хорошо, если в этот период у вас есть выход к океану, озеру или бассейну. Можно просто пойти и искупаться в лунном свете, осознавая всю благость этого момента. Пока вы плаваете, представьте, как обновляются ваши клетки, разглаживаются морщины и омолаживается все тело.
Если вы находитесь в городской среде, то наберите воды в кувшин и поставьте его на подоконник или вынесите на балкон, чтобы луна отражалась в воде. Пусть вода на некоторое время впитает энергию Луны. Войдите в ванну с прохладной водой и налейте в нее воду из кувшина. В спокойном и медитативном состоянии примите ванну перед сном. Чувствуя, как омолаживаются все клетки вашего тела, кожа наполняется сиянием и блеском.