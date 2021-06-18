Новорожденную девочку в коробке посередине реки нашел индийский рыбак
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Новорожденную девочку в коробке посередине реки нашел индийский рыбак

9:01:296/18/2021Фото: twitter.com/payalmehta100
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В честь реки девочку назвали Гангой. В индийских бедных семьях рожденная девочка считается обузой, потому что ей должно быть собрано приданое к моменту замужества.

Девочка в Индии осталась жива, благодаря рыбаку

В штате Уттар Прадеш, в Индии, рыбак услышал плач ребенка, раздававшийся из ящика, плывшего по реке Ганг.

После того, как мужчина открыл ящик он увидел трехнедельную девочку, завернутую в национальный шарф красного цвета. Ящик, в котором находился ребенок, был украшен образами индуистских богов. Рядом с девочкой лежала карточка с датой рождения и ее гороскоп.

В честь реки, в которой нашли ребенка, найденную девочку назвали Гангой. После обследования в больнице, врачи заявили, что девочка полностью здорова. После выписки ребенка отправят в приют.

Мужчине местные власти подарят дом за то, что он показал «несравненный пример гуманности». По словам спасителя девочки, на берегу находилось много людей, которые слышали плач ребенка, но они никак не отреагировали.

В индийских бедных семьях рожденная девочка считается обузой, потому что ей должно быть собрано приданое к моменту замужества.

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