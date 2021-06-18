Индийский штамм коронавируса поразил 90% заразившихся коронавирусом в Москве

У 89,3% заболевших COVID-19 в Москве выявили индийский штамм, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу 18 июня.
Эти почти 90% зараженных коронавирусом подхватили новый индийский штаммом, против которого гораздо труднее противостоять. У человека должно быть вдвое больше антител, чем к Уханьскому вирусу, сообщил Собянин.
"Последние данные, которые мы получили, 89,3% заболевших заболели коронавирусом мутированным … это индийский штамм. И самое неприятное, что для того чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, количество антител, должен быть в два раза выше, чем к Уханьскому вирусу", — заявил мэр столицы.
Новый штамм оказался, как подчеркнул Собянин, более агрессивный, быстрее распространяется.