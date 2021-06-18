Индийский штамм коронавируса поразил 90% заразившихся коронавирусом в Москве
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Индийский штамм коронавируса поразил 90% заразившихся коронавирусом в Москве

7:46:016/18/2021
0

"И самое неприятное, что для того чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, количество антител, должен быть в два раза выше, чем к Уханьскому вирусу", - заявил мэр Собянин.

Московские ковидные госпитали переполнены

У 89,3% заболевших COVID-19 в Москве выявили индийский штамм, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу 18 июня.

Эти почти 90% зараженных коронавирусом подхватили новый индийский штаммом, против которого  гораздо труднее противостоять. У человека должно быть вдвое больше антител, чем к Уханьскому вирусу, сообщил Собянин.

"Последние данные, которые мы получили, 89,3% заболевших заболели коронавирусом мутированным … это индийский штамм. И самое неприятное, что для того чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, количество антител, должен быть в два раза выше, чем к Уханьскому вирусу", — заявил мэр столицы.

Новый штамм оказался, как подчеркнул Собянин, более агрессивный, быстрее распространяется.

Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
Не стало заслуженного артиста России Андрея Егорова
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Красавица Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Не стало заслуженного артиста России Андрея Егорова
3 сигнала, что у вас уже был COVID–19
Трагедия в московском метро: погибла 19-летняя девушка
Красавица Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскВ гигантскую пробку встали автомобили на Бердском шоссе в направлении Обского моря вечером 18 июня
    7:21:13 6/18/2021
    В гигантскую пробку встали автомобили на Бердском шоссе в направлении Обского моря вечером 18 июня
    Как правильно выламывать стрелки - цветоносы у озимого чеснока и озимого лука?
    7:15:53 6/18/2021
    Как правильно выламывать стрелки - цветоносы у озимого чеснока и озимого лука?
    Плановую медпомощь только привытым от коронавируса окажут в больницах Москвы
    6:57:11 6/18/2021
    Плановую медпомощь только привытым от коронавируса окажут в больницах Москвы
    Открытки с Троицкой родительской субботой от дизайнера и слова для поддержки родных на 19 июня 2021 года
    6:37:54 6/18/2021
    Открытки с Троицкой родительской субботой от дизайнера и слова для поддержки родных на 19 июня 2021 года
    Переболевших коронавирусом тщательно обследуют с 1 июля 2021: Что войдет в диспансеризацию, назвал Мишустин
    6:33:01 6/18/2021
    Переболевших коронавирусом тщательно обследуют с 1 июля 2021: Что войдет в диспансеризацию, назвал Мишустин
    Смертельное ЧП: Бетонная плита раздавила 32-летнего рабочего на стройке в Новосибирске. Еще двое попали в больницу
    6:16:30 6/18/2021
    Смертельное ЧП: Бетонная плита раздавила 32-летнего рабочего на стройке в Новосибирске. Еще двое попали в больницу
    Нарушения ограничительных мер обнаружили в детских развлекательных центрах Новосибирска. Где еще не соблюдают режим
    6:02:49 6/18/2021
    Нарушения ограничительных мер обнаружили в детских развлекательных центрах Новосибирска. Где еще не соблюдают режим
    Столото тираж 1393 в День отца 20 июня 2021 года: в «Русском лото» 900 млн руб. и автомобили
    5:48:07 6/18/2021
    Столото тираж 1393 в День отца 20 июня 2021 года: в «Русском лото» 900 млн руб. и автомобили
    Столото тираж 447 в День отца 20 июня 2021 года: «Жилищная лотерея» разыграет 700 млн руб. и 10 квартир
    5:46:22 6/18/2021
    Столото тираж 447 в День отца 20 июня 2021 года: «Жилищная лотерея» разыграет 700 млн руб. и 10 квартир
    БердскВелогонщик из Бердска Артем Овечкин привез серебро из Пензы. Смотрите фото
    5:43:28 6/18/2021
    Велогонщик из Бердска Артем Овечкин привез серебро из Пензы. Смотрите фото