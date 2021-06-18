Три дня голосовать за депутатов Госдумы и в местные советы разрешил ЦИК в сентябре 2021
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Три дня голосовать за депутатов Госдумы и в местные советы разрешил ЦИК в сентябре 2021

8:25:226/18/2021
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В новом постановлении ЦИК сказано, что голосование на выборах в сентябре не будет проходить на придомовых территориях из-за коронавируса.

Элла Панфилова: голосовать можно будет три дня

Постановление о голосовании на выборах в Госдуму РФ, как и на других выборах региональных и муниципальных органов власти в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября - принял ЦИК.
"Провести голосование на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, а также на иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд — 17, 18 и 19 сентября 2021 года", — сообщается в документе избиркома.

Досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных областях может начаться не ранее 29 августа.

При этом проводить голосование на придомовых территориях в сентябре Роспотребнадзор не рекомендует. Поскольку это может способствовать распространению коронавируса.

«Опыт показал, что придомовое голосование ведет порой к тому, что это двор, это соседи, это люди, хорошо друг друга знающие, которые остаются потом пообщаться, провести вместе время. И такую форму в этом году, в этой ситуации мы бы, наверное, не рекомендовали», — цитирует Попову ТАСС.

Поэтому в новом документе Центральной избирательной комиссии говорится, что голосование на выборах в сентябре-2021 не будет проходить на придомовых территориях.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении даты выборов депутатов Государственной думы VIII созыва на 19 сентября 2021 года.

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