Игорь Костолевский попал в больницу с подозрением на коронавирус

18 июня, в пятницу, появилось сообщение о том, что народного артиста России, актера театра и кино Игоря Костолевского положили в больницу.
По данным РЕН ТВ, у 72-летнего артиста подозревают пневмонию. Актеру стало плохо дома, так как дыхание затруднилось, и он вызвал скорую в 11 утра.
Доктора подозревают у актера COVID-19, после обследования станет ясно, так ли это.
Ранее в больницу с коронавирусом попал Владимир Кузьмин. По словам медиков, его болезнь будет протекать легко из-за прививки, которую 66-летний певец сделал заранее. Кузьмин чувствует себя хорошо, условия в медицинском учреждении его полностью устраивают.