Игорь Костолевский попал в больницу с подозрением на коронавирус
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Игорь Костолевский попал в больницу с подозрением на коронавирус

8:01:536/18/2021Фото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»
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У 72-летнего народного артиста России подозревают пневмонию. Актеру стало плохо дома, так как дыхание затруднилось, и он вызвал скорую в 11 утра.

Артист попал в больницу с подозрением на коронавирус

18 июня, в пятницу, появилось сообщение о том, что народного артиста России, актера театра и кино Игоря Костолевского положили в больницу.

По данным РЕН ТВ, у 72-летнего артиста подозревают пневмонию. Актеру стало плохо дома, так как дыхание затруднилось, и он вызвал скорую в 11 утра.

Доктора подозревают у актера COVID-19, после обследования станет ясно, так ли это.

Ранее в больницу с коронавирусом попал Владимир Кузьмин. По словам медиков, его болезнь будет протекать легко из-за прививки, которую 66-летний певец сделал заранее. Кузьмин чувствует себя хорошо, условия в медицинском учреждении его полностью устраивают.

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