Солнце в Раке кардинально меняет любовную жизнь трех знаков зодиака с 21 июня по 22 июля

Сезон рака изменит любовь ко многим знакам зодиака. Рак управляет домом, то, что знакомо и похоже на Луну - вечно меняющееся.
Солнце будет в знаке зодиака Рак (с 21 июня по 22 июля), и мы все должны почувствовать улучшение в нашем секторе «чувствительности», пишет yourtango.com.
Сезон рака раскрывает нашу эмоциональную сторону, но также может сделать нас уязвимыми, особенно когда дело касается любви и семьи.
Если вы Рак, в вашей карте Восходящий Рак или Луна в Раке, вы можете ожидать, что этот сезон принесет эмоциональные потрясения.
Если вы не Рак, вы можете рассчитывать на то, что каким бы сильным или храбрым вы ни казались, вы все равно подвержены влиянию Рака.
Впереди будут моменты глубокого самопознания, а также несколько случаев неуверенности в себе и незащищенности.
Есть определенные признаки, которые принимают близко к сердцу влияние Рака.
Эти знаки представляют собой волевые зодиакальные силы, которые имеют тенденцию расти и учиться на собственных моментах слабости и уязвимости.
Рак действительно влияет на нашу любовную жизнь, и в зависимости от того, как мы интерпретируем это влияние, эффект Рака может либо сделать нас - либо сломать нас с точки зрения любви и романтики.
Кто скоро испытает серьезные изменения в своей личной жизни из-за влияния Солнца в Раке?
3 знака зодиака, чья личная жизнь меняется во время сезона Солнца в Раке 2021 года:
Овен (21 марта - 19 апреля)Этот сезон станет для вас заслуженным отпуском - и все будет посвящено тому, как вы справляетесь с эмоциональными и ментальными аспектами своей личной жизни.
Что произойдет с вашей личной жизнью в течение следующего месяца, так это то, что вы наконец-то сможете расслабиться.
Да, Овен, мы все знаем, что этого нет в вашем плейлисте, но расслабление и установление доверительных отношений - без каких-либо угроз - это именно то, что в вашем меню, и если вы позволите себе принять эту огромную «удачу», тогда вы будь одним довольным Рамом.
Если вы с партнером, вы придете к осознанию того, что все хорошо, и что беспокоиться на данном этапе не стоит.
Если вы не с партнером, вы почувствуете меньше отчаяния.
Отсутствие страха больше не будет действовать как черная дыра потребности, и ваши вибрации не будут похожи на вибрации человека, который является буквально бездонной пропастью потребности - и это именно то, что откроет вам дверь. привлечь нужного человека - того, кому вы МОЖЕТЕ доверить свою жизнь.
Итак, партнер Овен или нет, сезон Рака подарит вам спокойный ум и беззаботную любовную жизнь .
Рак (21 июня - 22 июля)Иногда все, что вам нужно, это хороший плач - и да, иногда этот плач длится неделю. Но очистите вас, и все ваши эмоциональные усилия принесут вам то, что вы искали: покой.
Это будет относительно спокойный сезон для вас, и что касается любви, все будет намного проще, чем в недавнем прошлом.
Вы пришли к выводу, что в любви ничего не происходит, если только это не улица с двусторонним движением, а это означает, что обе стороны должны выступить и внести свой вклад. В прошлом вы были деятелем, а ваш партнер - это тот, кто может сидеть сложа руки и наслаждаться плодами вашего труда.
Что ж, сезон рака изменит все это, и это произойдет, потому что вы поймете, что единственное, что может вывести его на следующий уровень, - это прочное честное общение.
Теперь вы можете делать часть этого, общаясь со слезами на глазах, но не все эти слезы будут печальными; на самом деле, если вы сейчас приступите к словесной работе, эти слезы обязательно превратятся в слезы счастья.
Другими словами, если вы приложите усилия, чтобы обсудить ВСЕ свои проблемы - с упором на СЛУШАНИЕ в ответ, вы можете уйти с гораздо большим, чем просто рассудок - вы сможете установить настоящие рабочие любовные отношения, в которых есть сила. длиться всю жизнь.
Лев (23 июля - 22 августа)Скажем так: вы устали не добиваться своего, и это начинает влиять на вашу личную жизнь - или ту любовную жизнь, которую вы желаете.
То, как Рак Солнце будет работать вам на нервы, заключается в гиперчувствительности, которую вы заметите у всех вокруг - вы не сможете этого понять и начнете видеть в людях слабых - большая ошибка с вашей стороны.
Что вот-вот случится, так это то, что вы настолько нетерпеливы, что начнете ставить ультиматумы. Если вы являетесь партнером, вы скажете своему партнеру, что он должен измениться, «иначе».
То же самое будет с вашими друзьями - и они, как и ваш партнер, будут восставать против этой идеи, что все должно идти своим путем.
Единственное, что может повлиять на тебя, Лев, - это то, как ты воспринимаешь мир, и если твоё восприятие таково, что ты можешь видеть только недостатки других, ты никогда не будешь счастлив - и все мы знаем, что счастье - это твоя рождаемость. и то, чего ты отчаянно хочешь.
Люди не слабые, они эмоционально чувствительны из-за сезона рака. Кроме того, люди приходят не для вашего развлечения - они автономные существа, и вы не владеете ими.
Ваша личная жизнь может стать хаотичной, если вы не начнете проявлять сострадание и понимание. Воспользуйтесь преимуществом сезона рака и почувствуйте себя ЧУДО.
Почетное упоминание для Козерога (22 декабря - 19 января):Когда дело касается любви, вам больше, чем кому-либо еще здесь, нужно следить за своей спиной во время сезона Рака.
Вам нравится гордиться своей способностью привлекать честность и порядочность, но ваша гордость здесь не позволит вам увидеть тот факт, что в вашей жизни есть кто-то, кто лжет вам прямо сейчас ... а вы абсолютно НЕ хотите чтобы знать правду.
Ваша любовная жизнь вот-вот получит грубое пробуждение, и возможного ущерба можно избежать, если вы сразу же перейдете к делу, «поговорив» с человеком в своей жизни, которому вы доверяете всем сердцем.