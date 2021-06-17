Сборная Украины победила сборную Македонии со счетом 2:1 на Евро-2020

17 июня на Евро сыграли сборные Украины и Македонии в групп С в Бухаресте.
Счет 2:1 в пользу Украины, пишет https://ru.uefa.com
Голы забили - Ярмоленко на 29 минуте, Яремчук на 34-й и Алиоски на 57 минуте.
Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски:
Мы провели два разных тайма. Во второй половине мы показали, почему мы играем на чемпионате Европы. Сборная Северной Македонии достаточно мастеровитая и заслуживает быть здесь, но мы разочарованы, что нам не удалось достичь желаемого результата.
Звезда матча Андрей Ярмоленко:
Я очень рад этой награде, но еще больше я рад трем очкам, набранным в этом матче. Я бы не стал сосредотачивать свое внимание только на тех, кто забивает голы и делает результативные передачи. Посмотрите на нашу оборону - какой классный матч выдали наши защитники. Мне бы хотелось разделить эту награду со всей командой.
Футболисты сборной Северной Македонии не скрывают разочарования - если сборная Нидерландов избежит поражения от Австрии позже вечером, команда Игора Ангеловски лишится шансов на выход в плей-офф.
Корреспондент по сборной Северной Македонии Игор Паневски:
Два очень разных тайма в исполнении македонцев, которые играли недостаточно хорошо, чтобы набрать первые очки на ЕВРО. После этого поражения у команды остаются мизерные шансы на выход в 1/8 финала. Выглядит так, что от результата последней игры с Нидерландами уже ничего не будет зависеть. После неудачного первого тайма Игор Ангеловски сделал две замены и чуть изменил схему. Один гол сборная Северной Македонии отыграла, но и только.
Корреспондент по сборной Украины Богдан Буга:
Команда Андрея Шевченко владела преимуществом большую часть матча. Они были сильнее соперника - и индивидуально, и командно. С самого начала украинцы много атаковали, заставляя противника ошибаться. В нападении здорово действует связка Ярмоленко - Яремчук, в активе которой уже четыре гола в двух матчах. Тактические решения Шевченко, особенно идея доверить Малиновскому роль свободного художника слева, тоже себя оправдали.