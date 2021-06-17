Град разрушил дома на Кубани. Власти объявили чрезвычайную ситуцацию

В Павловском районе Кубани главы муниципального образования ввел режим чрезвычайной ситуации, сообщили 17 июня в прокуратуры региона.
В среду с 18.10 до 18.40 на хуторе Новый Урал и в станице Новопластуновской прошел грозовой фронт: сильный дождь и град повредил дома. За полчаса выпало примерно 60 мм осадков. На населенные пункты выпали градины размером и весом с булыжник. В результате удара стихии повреждены кровли и остекления частных домовладений, а также школы и детского сада.
О жертвах не сообщается. Прокуратура организовала проверку и подворовый обход. Нуждающимся в жилье организовали временное размещение, оказывают необходимую медицинскую помощь.
Власти региона заявили, что поддержат пострадавшим материально.
"Мы не можем оставить людей один на один с трудностями, край окажет поддержку пострадавшим жителям. С 21 июня начнем выплаты. По 10 тысяч рублей за нахождение в зоне ЧС, а также - 50 тысяч рублей владельцам пострадавших домов за частичную утрату имущества на домовладение. Чтобы получить выплаты людям необходимо будет представить правоустанавливающие документы. Это материальная помощь из бюджета, не компенсация, поэтому должны быть основания к выплатам", - написал глава Кубани Вениамин Кондратьев в Instagram.
Он поручил своему первому заместителю Андрею Алексеенко лично проконтролировать эту работу и доложить о ситуации.
"Важно как можно скорее оценить нанесенный ущерб и помочь пострадавшим восстановить имущество. Люди не останутся один на один со своей бедой", заявил губернатор.
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