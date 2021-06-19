Поздравительные открытки и душевные слова на 20 июня - День медицинского работника

С запахом лекарства,
В беленьком халате
Он всегда на месте,
На посту, в палате.
Он всегда приедет,
Он всегда посмотрит.
Взрослый или дети —
Он за нас в ответе!
Бодрый ли, уставший,
Строгий медработник,
Младший или старший,
Твой сегодня праздник!
Для тебя пусть станут
Здоровыми больные.
Всё что есть желанно
Будет исполнимо!
Крепкого здоровья,
Счастья всей семье.
Премий, денег — море,
Удачи, сил тебе!
Медицине — почет и слава!
Труд огромный и непростой.
Там, где бед закипает лава,
Вы без страха бросаетесь в бой.
Сколько жизней не раз спасали,
Сколько вылечили простуд!
Днем и ночью, куда б ни позвали,
«Айболиты» всегда придут.
В этот праздник мы вам благодарно
Добрых слов принесем букет.
Вы любые залечите раны,
На вопросы найдете ответ.
Будьте счастливы и любимы!
Пусть успех сопутствует вам!
И в профессии, Богом хранимой,
Сил, удачи желаем вам!
Пусть на каждую нашу болезнь
Без труда найдется рецепт.
Процветания вам, добрых песен!
Жить вам здОрово сотни лет!
Сегодня праздник медицины,
Она достойна похвалы,
Людей спасают от болезней
Медсестры наши и врачи.
От всей души хочу поздравить
И вам здоровья пожелать!
Побольше вам в труде успехов
И от больных не уставать.
Покой не зная день и ночь,
Идя на звук людских страданий,
Стремитесь каждому помочь,
Ведь быть врачом — души призвание.
Здоровья вам на много лет
И сил − спасать людские жизни.
Порой вы, как в тоннеле свет,
Надежда в душу, сердце, мысли.
Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru