Выпускные балы и линейки-2021 отменили в школах Бердска: Торжества пройдут только в классах
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Выпускные балы и линейки-2021 отменили в школах Бердска: Торжества пройдут только в классах

10:35:336/18/2021
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Родителей пустят в классы при наличии масок и перчаток. Этого важного события они ждали 11 лет.

медалисты
Традиционно в Бердске выпускников чествовали на площади Горького

О том, как будут вручать аттестаты выпускникам бердских школ, 18 июня рассказали в пресс-центре мэрии Бердска.

Торжества по случаю этого важного события пройдут в образовательных учреждениях города 25 июня.  ⠀

"В школах будут приняты все меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции: торжественные мероприятия будут проводиться в рамках одного класса с соблюдением всех мер безопасности. Родителям разрешат посетить праздничные мероприятия при условии прохождения термометрии, обработке рук, наличии масок и перчаток", - рассказали в мэрии. ⠀

Ограничения призваны обеспечить безопасность и сохранить здоровья детей и родителей.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", режим повышенной готовности губернатор Андрей Травников продлил в Новосибирской области до 30 июня. Судя по тому, как стремительно растет коронавирусная статистика в регионе, ограничений, скорее всего, еще продлят.

Напомним, что общегородской выпускной бал в Бердске отменяют второй год подряд. В 2020-м бердские 11-классники тоже прощались со школой в узком кругу.

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