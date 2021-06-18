Выпускные балы и линейки-2021 отменили в школах Бердска: Торжества пройдут только в классах

О том, как будут вручать аттестаты выпускникам бердских школ, 18 июня рассказали в пресс-центре мэрии Бердска.
Торжества по случаю этого важного события пройдут в образовательных учреждениях города 25 июня. ⠀
"В школах будут приняты все меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции: торжественные мероприятия будут проводиться в рамках одного класса с соблюдением всех мер безопасности. Родителям разрешат посетить праздничные мероприятия при условии прохождения термометрии, обработке рук, наличии масок и перчаток", - рассказали в мэрии. ⠀
Ограничения призваны обеспечить безопасность и сохранить здоровья детей и родителей.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", режим повышенной готовности губернатор Андрей Травников продлил в Новосибирской области до 30 июня. Судя по тому, как стремительно растет коронавирусная статистика в регионе, ограничений, скорее всего, еще продлят.
Напомним, что общегородской выпускной бал в Бердске отменяют второй год подряд. В 2020-м бердские 11-классники тоже прощались со школой в узком кругу.