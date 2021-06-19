Смерть от тромба: при каких заболеваниях бывает и есть ли предупреждающие сигналы об опасности?
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Смерть от тромба: при каких заболеваниях бывает и есть ли предупреждающие сигналы об опасности?

1:00:486/19/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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Незамеченный тромб однажды может оторваться от стенки сосуда и отправиться в «путешествие» по кровотоку. Спровоцировать отрыв может что угодно – физическая нагрузка, скачок давления, стресс.

Быстрее всего убивает попадание тромба в лёгочную артерию
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О гибели в результате отрыва тромба слышали многие. Но не все точно понимают, откуда берётся этот кровяной сгусток, от чего отрывается и почему так опасен.
Миллионы людей в мире ежегодно сталкиваются с роковыми последствиями тромбоза – наличия в кровяном русле сгустков. Имя «тромбы» они получили, потому что состоят в основном из тромбоцитов – клеток, которые заставляют кровь сворачиваться. Эта полезная функция не даёт человеку погибнуть от кровопотери при мелких порезах.

Как развивается тромбоз?
После 45-ти лет обмен веществ в организме замедляется. Вредные привычки, сидячая работа, наследственность и приём контрацептивов приводят к застою крови в нижних конечностях. Дополнительными факторами риска становятся лишний вес и варикоз. Кровь густеет и оседает на стенках сосудов, образуя тромбы.
Годами тромбы «сидят» на месте возникновения, не вызывая никаких симптомов. С увеличением размера, тромбы могут дать о себе знать тянущими болями в икроножной мышце. Есть вероятность появления точечных уплотнений на ногах, если тромб образовался близко к поверхности.
Перечисленные признаки говорят, что пора навестить врача. Исследование сосудов ног с помощью ультразвукового дуплескного сканирования и дополнительные анализы помогут вовремя определить проблему.
Лечение назначает врач, в основном это антикоагулянты – средства, которые делают кровь более жидкой. Их побочные эффекты достаточно серьёзны, так что самолечением заниматься нельзя.

Как убивает тромб?
Незамеченный тромб однажды может оторваться от стенки сосуда и отправиться в «путешествие» по кровотоку. Спровоцировать отрыв может что угодно – физическая нагрузка, скачок давления, стресс.
В течение часов, а то и минут, тромб может «застрять», оставив без кислорода жизненно-важные ткани и органы. Явление называют тромбоэмболия. Частичное перекрытие сосуда вызывает воспаление или тромбофлебит, полное ведёт к некрозу и сепсису.

Опасные признаки
Быстрее всего убивает попадание тромба в лёгочную артерию. По центру грудины локализуется колющая боль, усиливающаяся при вдохе. Пульс учащается, начинается одышка, человек делает до сорока судорожных вдохов в минуту. Позже давление падает, начинается кровавый кашель.
Тромб в коронарной артерии вызывает давящее ощущение в районе сердца. Боль может отдавать в нижнюю челюсть и лопатки. Зрачки расширяются, человек теряет сознание.
Смертоносна остановка тромба в сосудах мозга. Она вызывает ишемический инсульт. У человека наблюдается частичный паралич мышц лица, нарушения речи, отключается глотательный рефлекс.
Пострадавшие от тромба сосуды желудочно-кишечного тракта могут спровоцировать перитонит. Это попадание в брюшную полость продуктов пищеварения. Оно вызывает мгновенную интоксикацию, которая приводит к гибели. Узнать перитонит можно по нестерпимым болям в животе, непрекращающейся рвоте, сильной лихорадке.
Перечисленные признаки требуют немедленного вызова «скорой помощи», так как у пострадавшего от тромба остаются считанные минуты до гибели.

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