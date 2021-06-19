19 июня - Всемирный день детского футбола: красивые открытки и поздравления
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19 июня - Всемирный день детского футбола: красивые открытки и поздравления

5:05:536/19/2021Фото: pixabay
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«Всемирный день детского футбола» – праздник, учрежденный по инициативе Детского фонда ООН и Международной федерации футбольных ассоциаций с целью привлечения молодёжи к спорту.

Всемирный день детского футбола

Какой мальчишка не мечтал стать Яшиным или Пеле,
Или хотя бы с Марадоной стать, когда вырастишь на ровне!
Поэтому в футбольный клуб у себя запишись,
Каждый день тренируйся, работай и не ленись!
Чтобы, когда вырос смог представить свою страну,
И завоевать золотые медали и может не одну!
Как можно больше дисциплиной своей занимайся,
И не заметишь, как мечта стала исполнятся!

Всемирный день детского футбола

Любой мальчишка в стране любой всегда мечтает о футболе,
Как гол забьет, пенальти отобьет и будет самым лучшим в спорте!
Чемпионами УЕФА они мечтают искренне стать,
Победы приносить и лавры славы получать!
Но для этого много нужно работать и тренироваться,
И перед трудностями не пасовать и не сдаваться!
Никогда не поздно записаться у себя в городе на футбол,
И дать мечте развиться и полететь вокруг земли кругом!

Всемирный день детского футбола

С детства нужно тренироваться очень долго,
Чтобы вырос из тебя, мальчишка, настоящий футболист!
Тогда тебе и Роналдо и Марадона будут аплодировать на бис!
Но нельзя ленится и тренировки по футболу пропускать.
Ведь конкуренция сильна, в ней некогда скучать!
Подымем с Вами престиж страны нашей в футболе,
И напомним, что мы ничем не хуже, чем в баскетболе!
Так давайте, вперед на тренировки по любимому виду спорта!

Всемирный день детского футбола

Мальчишки стремятся за футбольными кумирами поспеть,
А мы будем за них искренне переживать, болеть!
Разрешим тренироваться весь день с утра до вечера,
И вырасти своих мы русских Роналдо и Пеле!
Давайте всей семьей, с друзьями поддержим их,
И прокричим заветное Оле-Оле-Оле для них!
Пусть самые заветные желания их исполняются.
И известными футболистами страна наша пополняется!

Всемирный день детского футбола

Футбол – известный и старинный вид спорта на Земле,
Заполним стадионы, болельщики кругом извне!
И пусть сегодня мальчишка играет в детский футбол,
Но вырастить может известным голкипером он!
А может он будет нападающим, известным всей стране,
Или полузащитником, наравне с известным всем Пеле!
Так пожелаем ему искренне успехов во всех его начинаниях,
Поможем справиться с трудностями в разных соревнованиях!

Источник: pozdravik.ru

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