Эффективность прерывистого голодания развеяли ученые: что выяснили?
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Эффективность прерывистого голодания развеяли ученые: что выяснили?

4:00:336/19/2021Фото: pixabay.com
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В этом методе голодания нет ничего особенного по сравнению с более традиционными, стандартными диетами, которым люди могут следовать.

Исследование: Прерывистое голодание - не волшебная палочка для похудения

Новое исследование, опубликованное на этой неделе, ставит под сомнение распространенное мнение о том, что прерывистые диеты, такие как голодание через день или «5: 2», являются наиболее эффективными способами похудения.

За последние годы популярность диеты, предусматривающей голодание людей несколько дней в неделю, возросла благодаря изображениям чудесных изменений веса людей и поддержке знаменитостей, пишет medicalxpress.com.

Однако на сегодняшний день данные об эффективности голодания по сравнению с более традиционными диетами, направленными на снижение потребления калорий в течение полной недели, ограничены.

Новое исследование, опубликованное в престижном журнале Science Translational Medicine, новое исследование, проведенное группой физиологов из Университета Бата, подкрепляет эти доказательства и указывает на то, что в голодании нет «ничего особенного».

Участники их рандомизированного контрольного исследования теряли меньше веса при голодании по сравнению с теми, кто придерживался традиционной диеты, даже когда их общее количество калорий было одинаковым.

В ходе испытания, организованного командой Центра питания, физических упражнений и метаболизма Университета (CNEM), участники были разделены на одну из трех групп:


  • Группа 1, которая голодала через день с постным днем, за которым следовала еда на 50% больше, чем обычно.
  • Группа 2, которая сокращала количество калорий во время всех приемов пищи каждый день на 25%.
  • Группа 3, которая голодала через день (так же, как и группа 1), но после дня голодания ела на 100% больше, чем обычно.

Старший автор доктор Беттс объясняет предысторию и выводы Templeman et al. (2021) Предоставлено: Джеймс Беттс.

В начале исследования участники всех трех групп потребляли в среднем около 2000-2500 ккал в день. В течение трехнедельного периода мониторинга две группы с ограничением энергии снизили это значение в среднем до 1500-2000 ккал. В то время как группы 1 и 2 по-разному снижали потребление калорий на одно и то же количество, диета группы 3 позволяла им поститься без снижения общего количества калорий.

Их результаты показали, что группа, не соблюдающая голодание (группа 2), потеряла 1,9 кг всего за три недели, а сканирование тела DEXA показало, что эта потеря веса почти полностью связана со снижением содержания жира в организме.

Напротив, первая группа (группа 1), которая испытала такое же снижение потребления калорий за счет голодания в другие дни и еды на 50% больше в не голодные дни, потеряла почти столько же веса тела (1,6 кг), но только половину этой потери веса. был за счет уменьшения жировых отложений, а оставшаяся часть - от мышечной массы.
Группа 3, которая голодала, но увеличивала потребление энергии на 100% в не голодные дни, не нуждалась в использовании жировых запасов своего тела для получения энергии, и поэтому потеря веса была незначительной.

Профессор Джеймс Беттс, директор Центра питания, физических упражнений и метаболизма Университета Бата, руководивший исследованием, объясняет: «Многие люди считают, что диеты, основанные на голодании, особенно эффективны для похудания или что эти диеты имеют особую пользу даже для метаболизма. если вы не худеете.

«Но прерывистое голодание - не волшебная палочка, и результаты нашего эксперимента показывают, что в голодании нет ничего особенного по сравнению с более традиционными, стандартными диетами, которым люди могут следовать.

«Что наиболее важно, если вы соблюдаете голодную диету, стоит задуматься о том, действительно ли продолжительные периоды голодания затрудняют поддержание мышечной массы и уровня физической активности, которые, как известно, являются очень важными факторами для долгосрочного здоровья».

Эти результаты были сосредоточены на участниках, которые были определены как «худые» (т.е. индекс массы тела 20-25 кг / м2). 36 человек приняли участие в исследовании, которое проводилось в период с 2018 по 2020 год при финансовой поддержке Батского университета.

Полное исследование «Рандомизированное контролируемое испытание для выявления влияния голодания и ограничения энергии на потерю веса и метаболическое здоровье у худых взрослых» опубликовано в журнале Science Translational Medicine в среду, 16 июня.

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