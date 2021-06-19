С Троицкой родительской субботой-2021: авторские открытки и чуткие слова поддержки на 19 июня
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С Троицкой родительской субботой-2021: авторские открытки и чуткие слова поддержки на 19 июня

6:00:566/19/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Очень большой поминальный день отмечается сегодня - 19 июня 2021 года. Вселенская Троицкая родительская суббота.

Троицкая родительская суббота

С времен апостолов традиция пришла.
Поминать усопших во имя Святого Отца.
Очистить души от накопленных грехов,
Чтоб встретить чистыми святых Богов.
И в этот день закажем панихиду.
Поминовение имен на литургию.
Обряд сей совершится в алтаре.
Вся служба происходит на заре,
Частицы в чашу погружаются сполна
И с телом, кровью наполняются Христа,
Молитва омывает тяжкий грех,
Помянем и помолимся за всех!

Троицкая родительская суббота

В этот день мы молимся за тех,
Кто попал не только в светлый рай.
Пусть замолен будет каждый грех,
Даже тех, кто был направлен в ад.

Помолись за жизнь своих детей,
За родителей здоровье не скупись,
За любовь родных, что нет родней,
Просто молча в церкви помолись.

Троицкая родительская суббота

Перед Троицей в субботу
Помянём родителей,
Пусть Господь покой дарует
Нашим небожителям.

Память бережно храня,
С молитвой светлой, доброю,
За прощением грехов
Обратимся к Богу мы.

Всем на Троицкой субботе
Пожелаю я добра,
Пусть с прощением Господним
Будет наша жизнь светла.

Троицкая родительская суббота

Вспомним, тех, кого нет с нами,
Тех, кто в мир иной ушёл,
Чтоб здоровье и достаток
За собой он не увёл.

Чтоб спокойно почивалось,
Им в объятиях земли,
Ну, а нам здоровья больше,
Чтоб счастливо жить могли.

Источник: ipozdravil.ru

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