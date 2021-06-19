Какой силы будет магнитная буря 19 июня 2021: Как вспышки на Солнце угрожают метеозависимым людям
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой силы будет магнитная буря 19 июня 2021: Как вспышки на Солнце угрожают метеозависимым людям

5:45:006/19/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
0

Метеопаты чувствуют, как тяжело их организм переживает штормы магнитного поля. Если у человека ослаблены какие-то системы организма, космическая погода легко находит “слабое звено” и бьет по цели.

магнитная буря
Из-за солнечных вспышек баланс давления меняется, магнитосфера сжимается под ударами потоков солнечного ветра, в магнитном поле Земли начинают хаотично меняться величины токов
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
Магнитные бури в июле 2021: когда метеозависимым россиянам придется несладко

Магнитные бури в июле 2021: когда метеозависимым россиянам придется несладкоГеоудар 18 июня 2021: Какой силы магнитная буря угрожает метеопатам сегодняЕщё 126 новости

В июне 2021 года произошло несколько сильных магнитных бурь, вызванных вспышками на Солнце. Последний трехдневный геомагнитный шторм отшумел в магнитосфере Земли 17 июня. Следующая сильная магнитная буря прогнозируется 25 июня.

Что же это за явление - магнитная буря?
Из космоса магнитосферу Землю постоянно атакуют ионизированные частицы. Потоки солнечного ветра летят со скоростью около 400 км/сек. Когда на Солнце происходят вспышки, количество и скорость солнечного ветра значительно возрастают. Как правило, давление солнечного ветра и давление внутри магнитной оболочки нашей планеты равны. Из-за солнечных вспышек баланс давления меняется, магнитосфера сжимается под ударами потоков солнечного ветра, в магнитном поле Земли начинают хаотично меняться величины токов. Происходит магнитная буря.

Здоровые люди легко приспосабливаются к “болтанке” в магнитосфере Земли. А вот метеочувствительные люди чувствуют, как тяжело их организм переживает штормы магнитного поля. Если у человека ослаблены какие-то системы организма, космическая погода легко находит “слабое звено” и бьет по цели.

Кто это - метеопаты?
К метеозависимым относятся люди, имеющие хронические болезни сердца, сосудов, страдающие гипертонией, астмой. В зону риска попадают люди с расстройствами психики и нервной системы, с болезнями суставов. Подвержены влиянию магнитных бурь беременные женщины.

Что чувствуют метеопаты в дни магнитных бурь на Земле?
Магнитные бури организм человека инстинктивно считает угрозой жизни. Увеличивается выделение гормонов стресса, таких как кортизол и адреналин, что приводит к спазму сосудов и повышению давления. Снижается работоспособность, появляется тревожность и страх, головная боль, головокружения и мигрени.

Какие советы врачей помогут метеопатам в дни магнитных бурь и активного Солнца?
Важно хорошо высыпаться, снизить нагрузку на организм, не переутомляться. Не нагружать организм вредной пищей, больше пить воды, отказаться от алкоголя и курения. Необходимо вести здоровый образ жизни и закалять организм, лето позволяет проводить закаливающие водные и воздушные процедуры.

19 июня 2021 года магнитосфера Земли будет спокойна. Первую половину суток в магнитном поле планеты не будет заметных возмущений, до 13 часов сила колебаний магнитного поле равна 1. После 15часов небольшие возмущения будут наблюдаться до полуночи, но в целом космическая погода 19 июня благоприятна для человека. На случай обострения хронических заболеваний людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями завтра необходимо запастись лекарствами, иметь их под рукой.

Как переживают магнитные бури наши читатели?
Ирина Олеговна. 47 лет:
- Головные боли и боли в сердце. Плохо засыпаю, страхи преследуют, тяжелые мысли.
Валентина Сергеевна,53 года:
- Растет давление, очень сильно болит голова, часто тошнит. Задыхаюсь. Раздражают резкие запахи.
Елена Петровна, 62 года:
- Очень сильно скачет давление, болят суставы. Тяжело ходить утром, долго встаю, часто кружится голова. Постоянно хочется пить, жажда.

Скоропостижно скончался заслуженный артист России
Какой «сюрприз» может ожидать привитых «Спутником V»
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Скоропостижно скончался заслуженный артист России
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
К чему должны быть готовыми привитые «Спутником V»
Дочь министра обороны РФ показала себя во всей красе
магнитная бурявлияние на здоровьеметеопаты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы себя чувствуете?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскКакой силы будет магнитная буря 19 июня 2021: Как вспышки на Солнце угрожают метеозависимым людям
    5:45:00 6/19/2021
    Какой силы будет магнитная буря 19 июня 2021: Как вспышки на Солнце угрожают метеозависимым людям
    19 июня - Всемирный день детского футбола: красивые открытки и поздравления
    5:05:53 6/19/2021
    19 июня - Всемирный день детского футбола: красивые открытки и поздравления
    NASA: откуда корона у Солнца в момент полного солнечного затмения - ее надул ветер?
    5:00:09 6/19/2021
    NASA: откуда корона у Солнца в момент полного солнечного затмения - ее надул ветер?
    Эффективность прерывистого голодания развеяли ученые: что выяснили?
    4:00:33 6/19/2021
    Эффективность прерывистого голодания развеяли ученые: что выяснили?
    Покров Пресвятой Богородицы – 2021: точная дата, православные традиции и категорические запреты дня
    3:00:35 6/19/2021
    Покров Пресвятой Богородицы – 2021: точная дата, православные традиции и категорические запреты дня
    Поздравительные открытки и душевные слова на 20 июня - День медицинского работника
    2:30:06 6/19/2021
    Поздравительные открытки и душевные слова на 20 июня - День медицинского работника
    Успение Пресвятой Богородицы-2021: точная дата, православные традиции и категорические запреты дня
    2:00:31 6/19/2021
    Успение Пресвятой Богородицы-2021: точная дата, православные традиции и категорические запреты дня
    Смерть от тромба: при каких заболеваниях бывает и есть ли предупреждающие сигналы об опасности?
    1:00:48 6/19/2021
    Смерть от тромба: при каких заболеваниях бывает и есть ли предупреждающие сигналы об опасности?
    Важные традиции Духова дня 2021: Как привлечь в жизнь счастье и удачу в особенную дату
    12:30:53 6/19/2021
    Важные традиции Духова дня 2021: Как привлечь в жизнь счастье и удачу в особенную дату
    Как украсить дом на Троицу?
    11:15:23 6/18/2021
    Как украсить дом на Троицу?