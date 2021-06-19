Какой силы будет магнитная буря 19 июня 2021: Как вспышки на Солнце угрожают метеозависимым людям

В июне 2021 года произошло несколько сильных магнитных бурь, вызванных вспышками на Солнце. Последний трехдневный геомагнитный шторм отшумел в магнитосфере Земли 17 июня. Следующая сильная магнитная буря прогнозируется 25 июня.
Что же это за явление - магнитная буря?
Из космоса магнитосферу Землю постоянно атакуют ионизированные частицы. Потоки солнечного ветра летят со скоростью около 400 км/сек. Когда на Солнце происходят вспышки, количество и скорость солнечного ветра значительно возрастают. Как правило, давление солнечного ветра и давление внутри магнитной оболочки нашей планеты равны. Из-за солнечных вспышек баланс давления меняется, магнитосфера сжимается под ударами потоков солнечного ветра, в магнитном поле Земли начинают хаотично меняться величины токов. Происходит магнитная буря.
Здоровые люди легко приспосабливаются к “болтанке” в магнитосфере Земли. А вот метеочувствительные люди чувствуют, как тяжело их организм переживает штормы магнитного поля. Если у человека ослаблены какие-то системы организма, космическая погода легко находит “слабое звено” и бьет по цели.
Кто это - метеопаты?
К метеозависимым относятся люди, имеющие хронические болезни сердца, сосудов, страдающие гипертонией, астмой. В зону риска попадают люди с расстройствами психики и нервной системы, с болезнями суставов. Подвержены влиянию магнитных бурь беременные женщины.
Что чувствуют метеопаты в дни магнитных бурь на Земле?
Магнитные бури организм человека инстинктивно считает угрозой жизни. Увеличивается выделение гормонов стресса, таких как кортизол и адреналин, что приводит к спазму сосудов и повышению давления. Снижается работоспособность, появляется тревожность и страх, головная боль, головокружения и мигрени.
Какие советы врачей помогут метеопатам в дни магнитных бурь и активного Солнца?
Важно хорошо высыпаться, снизить нагрузку на организм, не переутомляться. Не нагружать организм вредной пищей, больше пить воды, отказаться от алкоголя и курения. Необходимо вести здоровый образ жизни и закалять организм, лето позволяет проводить закаливающие водные и воздушные процедуры.
19 июня 2021 года магнитосфера Земли будет спокойна. Первую половину суток в магнитном поле планеты не будет заметных возмущений, до 13 часов сила колебаний магнитного поле равна 1. После 15часов небольшие возмущения будут наблюдаться до полуночи, но в целом космическая погода 19 июня благоприятна для человека. На случай обострения хронических заболеваний людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями завтра необходимо запастись лекарствами, иметь их под рукой.
Как переживают магнитные бури наши читатели?
Ирина Олеговна. 47 лет:
- Головные боли и боли в сердце. Плохо засыпаю, страхи преследуют, тяжелые мысли.
Валентина Сергеевна,53 года:
- Растет давление, очень сильно болит голова, часто тошнит. Задыхаюсь. Раздражают резкие запахи.
Елена Петровна, 62 года:
- Очень сильно скачет давление, болят суставы. Тяжело ходить утром, долго встаю, часто кружится голова. Постоянно хочется пить, жажда.