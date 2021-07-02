Проверки продолжаются: руководство минздрава проконтролировало работу первичного поликлинического звена Бердска

Разделение потоков, телемедицинские консультации, оптимизация работы регистратуры: заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова и специалисты центра организации первичной медико-санитарной помощи побывали в одной из взрослых поликлиник Бердска и предложили практические решения по улучшению качества медицинской помощи.
«Мы понимаем, что ситуация в Бердске сложная: с кадровым составом, с заболеваемостью, с организацией процессов. И мы делаем такие выезды для того, чтобы оказать организационно-методическую поддержку нашей центральной городской больнице <Бердска>. Накануне здесь целый день работали специалисты центра первичной медико-санитарной помощи. Они выявляли, что можно изменить путём именно организационных решений», – пояснила Елена Аксёнова.
Заместитель министра сама проверила работу регистратуры, колл-центра, кабинета неотложной помощи. Оценила, как организована так называемая «красная зона» – для приема пациентов с симптомами ОРВИ в поликлинике выделили несколько кабинетов с отдельным входом.
«Красная зона» выделена совершенно правильно, – отметила заместитель министра. – Разделение потоков существует. Но нужно систематизировать очередность. Каждый пациент должен понимать, в какое время и в какой кабинет он приходит для посещения врача».
Специалисты минздрава уточнили, что прием ведут три терапевта, этого достаточно, но предложили разделить потоки пациентов по времени. Прием первичных больных – до обеда, повторных – после. Это позволит ликвидировать скопление людей, пояснила начальник регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Елена Белугина. «Не нужно всем приходить в поликлинику с утра. «Красная зона» работает до 8 часов вечера. После обеда людей в поликлинике почти нет, можно попасть на прием без столпотворения».
Главный врач Бердской ЦГБ Алла Дробинская отметила, что нагрузка на медиков амбулаторного звена в последние недели многократно выросла: «Обычно вызовов в этой поликлинике у нас около 120 в сутки. На прошлой неделе мы фиксировали 250 ,на это неделе – уже 350 обращений в сутки по взрослой поликлинике № 1. Если говорить о «красной зоне», которая существует с прошлого года, в течение суток у нас регистрировалось не более 20-25 обращений. Сейчас ежедневно 50-70 обращений».
Поликлинике необходимо лучше информировать пациентов о возможности удаленной записи на прием считают специалисты минздрава. «Мы проверили работу колл-центра. Он действительно усилен за последнее время, дозвониться можно в течение 15 секунд, – пояснила Елена Белугина. – Необходимо записываться на первичный прием. Если нет острой необходимости, не нужно записываться, чтобы «просто обследоваться». Сейчас ситуация напряженная, плановые осмотры можно перенести на более спокойный период. На повторный прием пациенты также должны быть записаны и приходить в назначенное время, в назначенный кабинет, минуя регистратуру».
Пациентам, особенно пожилым, необходимо объяснять, что записаться на приём или вакцинацию, вызвать врача на дом можно по номеру единой регистратуры 124 и через портал Госуслуг.
«Не нужно бояться этих источников записи! Они точно формируют ваш вызов, вашу предварительную запись. Операторы регистратуры видят эту запись. И не нужно перезванивать, не нужно дублировать вызов в нескольких источниках, – разъяснила Елена Белугина. – Иначе у нас искусственно увеличивается количество вызовов. Возникает путаница».
Елена Аксенова поручила администрации Бердской больницы усилить дистанционное направление в работе с пациентами: помимо аудиоконтроля буквально накануне появилась возможность проведения телемедицинских консультаций.
«Согласно нормативным документам, пациенты с ОРВИ, с подозрением на ковид, с ковидом и пневмониями могут находиться на аудиоконтроле, на дистанционном наблюдении. Это очень важно, чтобы пациент не чувствовал себя один на один с заболеванием. Первично он должен быть осмотрен, должен быть сделан ПЦР-тест. Затем пациент может наблюдаться в режиме аудиоконтроля. Телемедицинские консультации тоже проводятся преимущественно тем, кто уже посещал врача и наблюдается в динамике. Но, если даже пациент запишется на такую консультацию первично, медицинский работник с ним побеседует, выяснит ситуацию и, может быть, вызовет сразу скорую или запишет к другому специалисту. Либо даст общие рекомендации, чтобы человек дождался врача».
Все эти рекомендации позволят разгрузить участковую службу и улучшить оказание медицинской помощи в текущей ситуации и с имеющимися ресурсами.
Напомним, что министерство здравоохранения Новосибирской области проводит регулярные проверки работы медицинских организаций в условиях пандемии. На прошлой неделе проконтролировали диспетчерскую единой регистратуры 124, 28 июня – поликлинику № 20 Новосибирска. Накануне проверка была проведена в Кольцово.
Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области