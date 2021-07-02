Путин отменил обязательный техосмотр для оформления ОСАГО
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Путин отменил обязательный техосмотр для оформления ОСАГО

7:32:487/2/2021Фото: freeimages.com
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Теперь для получения полиса автострахования водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение ТО.

Фото с www.freeimages.com
В России отменили обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательность проведения техосмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 2 июля.

Сейчас, согласно закону "О безопасности дорожного движения", обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется только при условии проведения государственного технического осмотра и выдачи диагностической карты.

Новый закон исключает данную норму. Параллельно внесены изменения в закон об ОСАГО. Теперь для получения полиса автострахования водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Закон вступит в силу с 22 августа 2021 года.

Таким образом оформление полиса ОСАГО не будет увязано с диагностической картой и техосмотром, что исключит мошенничество и незаконный бизнес, считают авторы законопроекта. Кроме того, из-за ужесточения требований к станциям ТО их число резко сократилось, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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