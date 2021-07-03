Четыре типа головной боли: как определить, какой у вас

Головные боли могут быть изнурительными, существуют различные типы головных болей, вот руководство по четырем наиболее распространенным из них.
Головные боли - это распространенная проблема со здоровьем, и у всех нас в какой-то момент она, несомненно, была бы. Они могут длиться от получаса до нескольких часов и могут быть очень болезненными. Большинство головных болей проходят сами по себе и не являются признаком более серьезного заболевания. Вот руководство по наиболее распространенным.
Различные типы головной боли
Синус
Общие симптомы головной боли носовых пазух включают боль в лице, ушах, глазах или лбу. Эти головные боли сосредоточены в носовых пазухах и могут сопровождаться насморком, лихорадкой, заложенностью или даже отеком лица.
Обычно они длятся максимум несколько дней, поскольку часто связаны с гриппом.
Но они могут длиться неделями, если не лечить вашу болезнь.
Напряжение
Головные боли этого типа обычно ограничиваются болью во лбу.
Симптомы включают тупую боль с обеих сторон головы и давление во лбу.
Обычно они длятся от получаса до нескольких часов и обычно лечатся безрецептурными обезболивающими.
Мигрень
Эти головные боли, скорее всего, вызовут боль в лице или шее, мигрень - один из худших видов головных болей, который может быть очень изнурительным.
Обычно возникает пульсация в одной области, и пациент может испытывать чувствительность к свету и звуку, а также испытывать тошноту.
Они, как правило, длятся долго, от четырех до 72 часов.
Кластер
Кластерные головные боли могут быть очень опасными, если у вас такая головная боль, вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
Люди с таким типом головной боли обычно испытывают сильную боль с одной стороны головы, часто вокруг глаза.
Это может сопровождаться опущением века, маленьким зрачком, слезотечением, насморком или покраснением той стороны головы, где ощущается боль.
Кластерные периоды, как их называют, могут длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.
Что может привести к головной боли?
Головные боли можно разделить на две категории: первичные и вторичные.
Первичные головные боли вызваны множеством факторов, включая стресс, недосыпание, алкоголь, пропуск приема пищи и усталость.
Обычно они исчезают в течение дня, и их даже можно полностью избежать, если вести здоровый образ жизни.
Вторичные головные боли вызваны состоянием, а не образом жизни.
Вторичные головные боли могут возникать из-за таких факторов, как травма, инфекция или болезнь.
Эти головные боли могут варьироваться от легких до очень опасных, если они не проходят в течение нескольких дней, следует обратиться за медицинской помощью.
Точно так же, если головные боли регулярно повторяются, вам следует обратиться к врачу, поскольку это может указывать на серьезную проблему со здоровьем.
Как лечить головные боли?
Тяжесть большинства головных болей можно облегчить отдыхом и безрецептурными обезболивающими, такими как парацетамол.
Убедитесь, что вы пьете много воды, головные боли часто возникают из-за обезвоживания.
Больше отдыхайте, это особенно важно, если головная боль вызвана болезнью, так как это поможет вам выздороветь.
Попробуйте расслабиться - это может показаться очевидным, но стресс может вызвать головные боли или сделать их более сильными.
Избегайте алкоголя, долго не смотрите на экраны компьютеров и старайтесь не пропускать приемы пищи, хотя вы можете чувствовать себя не в своей тарелке, отказ от еды не поможет вашему организму восстановиться.
Источник: express.co.uk